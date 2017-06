Finanzministerium: Kein Rütteln an den 19 Prozent

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bundesregierung erwägt - trotz anders lautender Medienberichte - keine Senkung der Mehrwertsteuersätze. Das teilten Finanz- und Wirtschaftsministerium am Sonntag mit. Vielmehr habe das Wirtschaftsministerium geprüft, welche Mittel gegen den vielfach kritisierten deutschen Handelsüberschuss wirksam sein könnten. Dabei ging es "ausschließlich um ökonomische Analysen, nicht um Planungen zur Änderung der Mehrwertsteuer, wie es der "Welt'-Bericht nahelegt", hob Beate Baron, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, hervor.

Die "Welt am Sonntag" hatte zuvor berichtet, dass die Regierung eine Senkung der Mehrwertsteuer "prüft". Aus dem Finanzministerium hieß es, es gebe keine Stimmen in der Regierung, die sich für die Senkung aussprechen. Es ist "nach unserer Einschätzung in der Tendenz so, dass eine Mehrwertsteuer-Senkung nur sehr begrenzt Wirkung auf den Leistungsbilanzsaldo zeigt", erklärte auch Baron. "Sinnvoll ist vielmehr eine weitere Steigerung der Investitionen in Deutschland."

Die Zeitung zitiert außerdem mehrere Ökonomen, die sich dafür aussprechen. So hält etwa Carl Christian von Weizsäcker eine Senkung für ein schnelles, effektives Mittel zur Minderung der Exportüberschüsse. Um diese Wirkung zu erreichen, müsse die Steuer jedoch deutlich gesenkt werden. Weizsäcker schlägt einen Satz von 14 Prozent vor. "Das wäre ein Anfang", sagte er.

Die bislang letzte Erhöhung der Mehrwertsteuer fand vor elf Jahren unter Angela Merkels erster großer Koalition statt. Damals wurde der Satz von 16 auf 19 Prozent erhöht. Es war die größte Steuererhöhung seit 1949 - allerdings verbunden mit dem Versprechen, ihn wieder zu senken, sobald es Deutschland wirtschaftlich besser geht.

Davon will Finanzminister Schäuble (CDU) jetzt nichts mehr wissen. Er sehe "keinen Spielraum für die Mehrwertsteuer", erklärte er bereits im März dieses Jahres. Stattdessen bevorzuge er "begrenzte Korrekturen" bei Lohn- und Einkommensteuer.

Schäuble verwies auch darauf, dass Deutschland bei der Mehrwertsteuer im europäischen Mittel liege. Tatsächlich sind die Steuern in den skandinavischen Ländern, in Ungarn sowie Kroatien deutlich höher. Darüber hinaus würde auch das EU-Recht einer Senkung Grenzen setzen. Einer Richtlinie des europäischen Rates zufolge muss der Normalsatz der Mehrwertsteuer in allen Mitgliedsländern bei mindestens 15 Prozent liegen. So sollen übermäßige Unterschiede und dadurch Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Die Richtlinie gilt noch bis Ende des Jahres. Es wird davon ausgegangen, dass sie dann erneuert wird.