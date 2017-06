Hit-Feuerwerk der Rockveteranen

artikel-ansicht/dg/0/

In der Frankfurter Messehalle gaben die beiden so unterschiedlichen Veteranen-Acts - Jethro Tull veröffentlichten ihr Debütalbum 1968, Hammond hatte 1972 mit dem Album "It Never Rains In Southern California" erste Welthits - am Freitagabend dennoch ein Doppelkonzert. Und beim Blick durch die Besucherreihen wird deutlich, weshalb die ungewöhnliche Zusammenstellung dennoch ihren Sinn hat. Denn da stehen gereifte "Kutten-Träger" mit Fan-Shirts von AC/DC, Led Zeppelin oder eben Jethro Tull neben weiblichen Pop-Fans in hochhackigen Schuhen. Ein Konzertabend für Paare, bei dem jeder auf seine Kosten kommt - keine schlechte Idee. Allerdings bleibt die große Messehalle dennoch zur Hälfte leer, obwohl die Bühne schon weit nach vorne gerückt ist.

Und dann ist da auch noch die ebenfalls britische Glam-Rock-Band Hello, die den Abend eröffnen soll. Ohne die stilüblichen 70er-Jahre-Modeexzesse präsentiert sich das Quartett um das einzig verbliebene Gründungsmitglied Bob Bradbury deutlich verjüngt. Dessen Sohn Jake spielt in der Band seit einigen Jahren das Schlagzeug.

Mit punkiger Energie hauen Hello schon früh in ihrem Auftritt den Hit "Let It Rock" raus. Und weben in ihr Programm auch einige Rock-Klassiker anderer Bands wie "Let's Spend The Night Together" (Stones) und "Black Night" (Deep Purple) ein. Alles klingt frisch - ein Auftakt, der Lust auf mehr macht.

Ihm folgen die Progressive-Rocker, die sich seit dem Abgang von Gitarrist Martin Barre im Jahre 2012 nur noch "Jethro Tull by Ian Anderson" nennen.In der Zusammenstellung eines Konzertprogrammes aus ihrem rund 20 Studioalben umfassenden Katalog konzentrieren sie sich auf frühe Klassiker und Adaptionen von Motiven aus der klassischen Musik: "Living In The Past", "Bourée" und "Pastime With Good Company". Auch die starke Folk-Rock-Phase Ende der 70er-Jahre mit den Alben "Songs From The Wood" und "Heavy Horses" ist vertreten. In der aktuellen Besetzung mit dem bayerischen Gitarristen Florian Opahle, Jahrgang 1983, zeigen Jethro Tull sich spielfreudig und jederzeit aufgelegt zu virtuosen Soloeinlagen.

Alles dreht sich erwartungsgemäß um Ian Anderson, der trotz seiner 70 Lebensjahre wie ein Derwisch über die Bühne fegt. An seiner Querflöte ist er stark wie immer. Mit dem Gesang sieht es nicht so gut aus: Immer wieder bricht die Stimme weg, der Bandgründer reckt seinen Hals weit nach oben, um dem Kehlkopf wenigstens ein paar tiefere, sonore Töne zu entlocken und nicht nur hohes Krächzen durch die Verstärker zu schicken.

Als Zugabe gibt es natürlich noch "Locomotive Breath".Und dann ist die Zeit da für leichtere Kost. Das dritte Schlagzeug wird in die Mitte der Bühne gerollt, Albert Hammonds vierköpfige Begleitband steht in den Startlöchern. Tragisch, dass zu diesem Zeitpunkt schon etliche Besucher gar nicht mehr anwesend sind. Wie so oft bei vergleichbaren Kombi-Konzerten, spielt der eigentliche Headliner gegen die Leere der Halle an.

In der alles andere als modisch zu nennenden Kombination aus hautenger blauer Jeans und ebenso blauer Jeansjacke betritt Albert Hammond die Bühne, die schwarzen Haare lang wie eh und je. Mit den ersten beiden Stücken macht er umstandslos deutlich, wohin die Reise gehen soll: "Everything I Want To Do" (1973) und "Down By The River" (1972) sind einige der größten Hits, die Hammond unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat.

In der Folge brennt der Brite ein Hit-Feuerwerk ohne Pausen ab. Es ist eben ein Songschreiber von Weltrang, der später, als sein Stern als Solo-Künstler zu sinken begann, einfach weiter für andere Künstler wie Tina Turner, Whitney Houston und Ace of Base komponierte. Auch einige dieser Songs tragen in Frankfurt seine persönliche Note. So etwa "Don't You Love Me Any More", das ohne Joe Cockers Reibeisenstimme für viele wohl unvorstellbar scheint. Aber es geht.

Hammond ist erstaunlich drahtig für sein Alter, die Stimme hat über die Jahre nicht gelitten. Und diejenigen, die bis spät in den Abend ausgehalten haben, tanzen und singen beseelt mit.