Mehltau statt Aufbruchstimmung

(MOZ) In der vergangenen Woche begannen in Brandenburg die Regionaldialoge zum Nahverkehrsplan. Die Landesverwaltung organisiert routiniert die Diskussion zwischen Kommunalpolitikern und Verkehrsexperten. Ende des Jahres soll das Ergebnis vorliegen. Thema abgearbeitet!

Was sich so bürokratisch trocken, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit abspult, ist nichts weniger als die wichtigste Weichenstellung für die Zukunft Brandenburgs. Die Kreisreform ist gegen die Frage, wohin wie oft künftig Züge fahren, nur ein hochemotionalisierter Nebenkriegsschauplatz mit sehr beschränkten Auswirkungen auf die meisten Märker.

Die Region Brandenburg/Berlin hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Bundeshauptstadt wächst, der Speckgürtel vermeldet Zuzüge, die weit über die veralteten Prognosen hinausgehen. Neu ist dabei, dass auch die Kommunen in der zweiten Reihe und darüber hinaus von der Entwicklung profitieren können. Die Schlüsselfrage ist die Zuganbindung. Ein Stundentakt nach Berlin mit einer Fahrzeit von weniger als einer Stunde stoppt den Bevölkerungsrückgang, ein Halbstundentakt bietet sogar Chancen auf Zuzug - so die Faustregel. Die Weichen werden mit dem Nahverkehrskonzept und dem Landesentwicklungsplan gestellt.

In so einer Situation muss man von der Landespolitik erwarten, dass sie die Bevölkerung für die Entwicklung sensibilisiert und für die Chancen begeistert. Brandenburg braucht eine breit angelegte Zukunftsdiskussion. Schon zu Beginn des Jahres, als 130 000 Brandenburger die Volksinitiative gegen die Kreisreform unterstützten, war erwartet worden, dass Regierungschef Dietmar Woidke die Gelegenheit beim Schopf packt und erklärt, dass seine Politik über die Verwaltungsreform hinausreicht, dass es Ziele und Pläne für die Zukunft des Landes gibt. Man muss ja nicht gleich Visionen verlangen. Aber Gestaltungswillen muss man in einer Situation, in der man nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange namens Überalterung und allgemeiner Bevölkerungsrückgang zu sitzen braucht, schon einfordern.

Genau das bleibt der Regierungschef schuldig. Die Verwaltungsreform soll mit Hängen und Würgen über die Bühne gebracht werden. Damit scheint sich die Kraft der rot-roten Koalition zu erschöpfen. Aber die Zukunft fängt jetzt an und kann nicht auf neue Kreisgrenzen warten.