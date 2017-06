Altstadtfest - Vergnügen selbst gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit dem grandiosen Altstadtlauf endete am Sonntag das Beeskower Altstadtfest. Es stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des 135. Geburtstages der Feuerwehr. Besonders gut kamen ihre Schauvorführungen an.

Schon vor der ersten Vorführung der Feuerwehr haben sich Neugierige vor dem "Unfallort" versammelt: Ein Auto ist an der Ecke Breite Straße mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Verletzte, eine Puppe, liegt eingeklemmt unter dem Fahrzeug. Die Feuerwehr kommt mit Tatü-tata, demonstriert Besonnenheit und Professionalität. Erst wird der Verletzte versorgt, dann für seine Bergung das Auto vorsichtig angehoben. Am Nachmittag brennt in der Breiten Straße ein Haus. Hinter den Fenstern rufen Menschen um Hilfe. Nicole Giese, die unter den Zuschauern steht, darf den Notruf absetzen. Wann kommt sie denn endlich, die Feuerwehr? Gefühlt dauert es viel zu lange, aber es sind nur wenige Minuten, dann nähert sich das ersehnte Martinshorn. Gleich mehrere Fahrzeuge, darunter auch das mit der Drehleiter, rücken an. Leitern werden errichtet, Atemschutzmasken aufgesetzt und Wasserschläuche ausgerollt. Nach etwa 15 Minuten sind alle in Sicherheit. Einziger Wermutstropfen der Vorführung: Wegen der fehlenden Tontechnik waren die interessanten Kommentierungen von Michael Hentschke, stellvertretender Stadtbrandmeister, kaum zu hören.

Am Abend dann im Festzelt würdigende Reden für die Jubiläumswehr von Bürgermeister Frank Steffen, Kreis-Finanzdezernent Michael Buhrke und Detlef Korn, Vorsitzender des Kreis-Feuerwehrverbandes. Sie befördern nicht nur Feuerwehrleute, sondern zeichnen auch aus: Siegfried Budde (78) aus Neuendorf erhielt für 60 Jahre treue Dienste die Ehrenmedaille in Gold. Medaillen bekamen auch die Jüngsten, die an der Juniorakademie der Feuerwehr, der Polizei und des technischen Hilfswerkes in Beeskow und Ranzig teilgenommen hatten.

Insgesamt war das Altstadtfest ein Fest für die Beeskower von Beeskowern. Keine Verkaufsstände, keine Schausteller. Nur wenige Künstler waren "eingekauft worden", das Programm gestalteten vorwiegend Vereine, einheimische Tanzgruppen und Bands. Einen Riesenapplaus bekamen beispielsweise die Chöre auf dem Kirchplatz, die Krügersdorfer Tanzmäuse, die Frauentanzgruppe HD92 oder das Blasorchester der Grundschule an der Stadtmauer. Unmittelbar neben dem großen Festzelt, in dem es den ganzen Tag Programm gab, wurde Beachvolleyball gespielt. 100 Tonnen Sand waren dafür auf die Pflasterstraße geschüttet worden. Ein riesiger Aufwand für 14 gemeldete Teams. Christian Lehmann, Vorsitzender der Sektion Volleyball bei Preußen Beeskow, musste ständig Sand aufschippen, damit niemand verletzt wurde. Aber für die Kinder, die ebenfalls auf dem Feld herumtollten, tat er es gern. An so einem Tag, bei dem das Thema Sicherheit im Vordergrund stand, fehlte auch die Verkehrswacht nicht. Sie bot Reaktionstests und Fahrten mit dem Überschlagssimulator an.

Der Sonnabend klang mit einer tollen Feuershow aus - ein Dankeschön der Stadt an ihre Freiwillige Feuerwehr.