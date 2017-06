Salutschüsse zur Eröffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Mit drei Salutschüssen hat die Wriezener Schützengilde am Sonnabend den Deichtag eröffnet. Zum 20. Mal feierte die Stadt drei Tage lang mit tausenden Besuchern das große Fest, mit dem die Wriezener an das Hochwasser von 1997 erinnern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580516/

Startschuss: Die Wriezener Schützengilde eröffnete am Sonnabend traditionell den 20. Deichtag bei strahlendem Sonnenschein auf dem Marktplatz.Mit dem Fest erinnert die Stadt an das Hochwasser vor 20 Jahren.

"Wer 20 Jahre zurückblickt, erinnert sich gut an das Jahr, als die Gefahr bestand, dass das Hochwasser unser Oderbruch überflutet", sagte Wriezens Bürgermeister Uwe Siebert bei der Eröffnung des Deichtages. Vor 70 Jahren, zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, sei das Oderbruch von einem katastrophalen Hochwasser heimgesucht worden. Die Menschen, die gerade erst dabei waren, sich vom Krieg zu erholen, verloren wieder alles. "Wir feiern auch das Jubiläum der Trockenlegung", so der Bürgermeister. Es sei eben das Jahr der Jubiläen. "Aber, nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser", mahnte Siebert. "Wer glaubt, dass wir die Natur hundertprozentig in Griff hätten, der irrt." Zugleich zeigte sich das Stadtoberhaupt zufrieden über das Wetter, das dem Deichtag nicht immer hold war. Außer einem Schauer am Freitagabend, blieb das Fest diesmal vom Regen verschont.

An der Bühne versammelte sich eine Gruppe von Menschen mit hell- bis kräftig blauen T-Shirts. Die 85 Radfahrer warteten darauf, von Uwe Siebert verabschiedet zu werden. Die Tour de MOZ unter der Leitung von Dieter Hennig brach zu ihrer traditionellen Deichtag-Tour ins Oderbruch auf (Seite 15).

Während dessen starteten die ersten der 16 tollkühnen Fahrer ihr Training zum ersten Seifenkistenrennen. Daneben parkte der blaue Bus des Christlichen Vereine Junger Menschen (CVJM) Wriezen, der eine gut besuchte Bastelstraße aufgebaut hatte. "Bei uns können die Kinder spielen und es gibt Eis", berichtete Damaris Schröder, Sozialpädagogin beim CVJM. Draußen hatten eine Wasserbomben-Schleuder aufgebaut, die angesichts der steigenden Temperaturen guten Zulauf hatte.

Über voll besetzte Zuschauerränge an der Bühne freuten sich vor allem die Wriezener Kitas, die Programme für den Deichtag vorbereitet hatten. Mit einer kleinen Modenschau von der Steinzeit bis zur Gegenwart belustigten die Kinder der AWO-Kita "Marie Juchacz" ihr Publikum.Ob Hausfrauen-Look, Bademoden oder Urlaubs- und Wäschetrends- das Publikum spendete begeistert Beifall. Mitarbeiter der Wriezener Stadtverwaltung unter Leitung von Angelikas Kerstenski und Karsten Ilm hielten im Hintergrund die Fäden der Organisation in den Händen. Ihr mobiles Büro war in einem Bauwagen an der Kirche untergebracht.

Über wachsenden Zuspruch beim Trödelmarkt, den es seit drei Jahren beim Deichtag gibt, freute sich Ulrike Schwenk. "27 Stände haben sich in diesem Jahr angemeldet", so die Mitarbeiterin im Rathaus. Entstanden sei er aus einem Kindersachen- und Babykleidung-Flohmarkt. Meist seien es Wriezener, die ihre Schränke aufräumen wollten. Wie Barbara Eifler, die Kleidung feilbot, aus der ihre siebenjährigen Zwillige herausgewachsen sind. "Ich bin das erste Mal dabei und muss noch viel lernen", sagte sie lachend. "Mir fällt es schwer, mich von den Sachen zu trennen, ich hätte sie am liebsten wieder eingepackt." Aber sie habe gut verkauft. Spielzeug und Kleidung hatten Vivien Buchholz (13) und Leonie Menz (15) - beide aus Wriezen - an ihrem Stand. Babysachen seien besonders gefragt, die Kleinen wachsen schnell aus ihnen heraus.

Revierpolizist Heiko Beyer, der am Freitagabend und Sonnabend das Geschehen beobachtete, brauchte kaum einzugreifen.