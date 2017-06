Familienspaß auf der Wiese

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum 27. Mal hat der Schönfließer Heimatverein am Wochenende zum Heimatfest in dem Eisenhüttenstädter Ortsteil eingeladen. Die Stimmung unter den vielen Gästen war bestens. Vor allem Familien verbrachten den Sonnabendnachmittag auf dem Schönfließer Platz.

"Schönfließ ist cool", findet Max. Der Zwölfjährige sitzt mit seinem Kumpel Eddi hinter einem Tischchen und versucht, zu kleinen Preisen gebrauchte Spielsachen zu verkaufen, um das Taschengeld aufzubessern. Auf die Frage, was sie am schönsten in dem Ortsteil finden, antwortet Eddi: "Das Fließ gefällt mir und das Heimatfest." Max nickt zustimmend. Nur bei der Frage, ob der Flohmarkt schon gut läuft, sind sich die Jungs nicht einig. Der eine bejaht, der andere findet, es könnte besser sein.

Ein paar Meter weiter werden von Kindern und deren Eltern Riesen-Seifenblasen durch die Luft gezogen oder aber Türme aus alten Eierbehältern gebaut. Und je später der Nachmittag, desto voller wird die Wiese am Schönfließer Platz. "Gestern Abend und heute Nachmittag sind schon mehr Besucher da gewesen als bei anderen Heimatfesten - ausgenommen die Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr natürlich", sagt Christian Prengemann, der Vorsitzende des Heimatvereins. Auch die Anzahl der Unterstützer habe zugenommen. Er hatte gehofft, dass die große Feier im Vorjahr nachhallt. Sicher war er sich nicht, bis er am Sonnabend die ersten Besucherzahlen von den Einlassposten bekommt.

Mit Prengemann hat sich der Heimatverein und dessen Vorstand verjüngt. Innerhalb eines Jahres sind die Mitgliederzahlen von 30 auf 50 gestiegen, erzählt er und versichert, dass das Heimatfest auch weiterhin ein jährlicher Höhepunkt in dem Ortsteil bleiben soll. Allerdings hoffen die Vereinsmitglieder, dass es die Stadt dann zum nächsten Mal schafft, den Schönfließer Platz selbst zu mähen. Diesmal sei die Stadtwirtschaft zu spät gekommen, nachdem die im April geschnittenen Gräser schon wieder in die Höhe geschossen waren. "Als sie anrückten, standen hier schon die Zelte und wir hatten das bereits selbst erledigt", erzählt ein Vorstandsmitglied.

Von diesem Ärger haben Erna Häusler und ihre Bekannte nichts mitbekommen. Die Seniorinnen wohnen zwar nicht in Schönfließ, sondern im Flächendenkmal. Aber das Heimatfest wollten sie sich einfach mal ansehen. "Wir gehen ja sonst auch spazieren", sagt die 88-Jährige. "Diesmal war eben das hier unser Ziel." Die zwei alten Damen haben es sich auf einer Bank im Schatten bequem gemacht und versuchen einen Blick auf die Bühne zu erhaschen.

Dort haben an diesem Nachmittag Kinder das Sagen. Von der Kita "Kunterbunt" über die "Schönfließer Spatzen", die Schönfließer Grundschule und das Tanzensemble kuz - alle haben sie Tänze, Musik oder sogar ein bisschen Theater vorbereitet. Den Zuschauern gefällt es. Sie machen am laufenden Band Fotos und Videos und klatschen begeistert.

Wer zwischendurch Hunger bekommt, hat es nicht weit. Vom Grill nebenan duftet es lecker und im Festzelt werden nach und nach die Kuchenbleche und -teller geleert. 20 verschiedene Kuchen haben die Frauen des Heimatvereins gebacken. Und es gibt sogar einen ziemlich prominenten Lieferer. Eisenhüttenstadts ehemaliger Bürgermeister Rainer Werner selbst bringt die Backergebnisse seiner Frau zum Fest.

"Das Fest hier ist noch authentisch", lobt Torsten Tappert, der einstige Schulleiter der Gesamtschule. Er lebt und arbeitet mittlerweile in Niedersachsen, ließ es sich aber nicht nehmen, während eines Heimatbesuches in Schönfließ vorbeizuschauen.