Von Musik bis Akrobatik

Bad Freienwalde (sg) "Ich finde es super, was sie hier für die Kinder tun, besonders für die ganz kleinen Kinder", lobte Anke Peters, Mutter aus Bad Freienwalde, die Kindertagsaktion am Sonnabend auf der Freilichtbühne. "Das ist eine super Sache!" Das Bündnis für Familie unter der Leitung von Maren Köpke vom OFFI hatte im Haus Sozialer Integration (HSI) mit seinen KItas in Bralitz und Neuenhagen sowie dem Familienentlastenden Dienst (FeD) der Stephanus-Stiftung, den AWO-Kitas "Bummi" und "Sonnenschein", dem Netzwerk "Gesunde Kinder", der Frühförder- und Beratungsstelle, des Sozialpädagogischen Institutes (SPI) sowie dem Phönix-Sportverein und dem Freestyler-Verein Partner gefunden, die das Fest mit vielen Mitmachangeboten stemmten. Neben der üblichen Hüpfburg, konnten sich die Kinder mit abwaschbarer Farbe Tatoos sprayen lassen, Gipsreliefs bemalen, Sandbilder kreieren und sich sportlich betätigen. Die Stadt unterstütze die Veranstaltung mit 1000 Euro, sagte Bürgermeister Ralf Lehmann, der mit Kindern und Enkeln unterwegs war.