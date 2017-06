Hunderte Besucher: Neuruppiner Flimmerstunde wieder Besuchermagnet

artikel-ansicht/dg/0/

Bei schönstem Wetter startete am späten Freitagnachmittag vor etwa 500 Besuchern der Disney-Animationsfilm "Vaiana". Der Regenschauer am Abend hielt dann aber die Besucher davon ab, sich mit Captain Jack Sparrow im "Fluch der Karibik" auf ein Abenteuer einzulassen. Dabei hatte es kurz vor Beginn schon wieder aufgehört zu regnen.

Am Sonnabend waren bei beiden Vorführungen wieder alle Plätze besetzt. Einige Gäste brachten sogar wieder ihre eigenen Sitz- und Liegegelegenheiten mit, um sich ganz gemütlich zur Kindervorstellung mit "Arielle" und am Abend bei der Musical-Komödie "Mamma Mia" zu erfreuen. Bevor die Kinder gebannt auf den Großbildschirm schauten, konnten sie noch den Besuch des leibhaftigen Neptun und seiner Meerjungfrau begrüßen. Der Meeresgott fütterte einige Besucher mit sauren Gurken und Heringen. Auf seine Frage hin, wer die weiteste Anreise nach Neuruppin hatte, meldete sich ein Papa aus Stuttgart. Er wurde mit seiner Tochter zu einem Spiel eingeladen und musste einen Bandwurm anknabbern - glücklicherweise keinen echten. Glück hatte Sebastian Bruse aus Neuruppin, der den Hauptgewinn der Tombola, ein rotes, von Rhinpaddel gesponsertes Zweisitzer-Kayak, mit nach Hause nehmen konnte.

Bei Popcorn, Waffeln, Deftigem vom Grill und Getränken vergnügten sich die Besucher der Flimmerstunde unter freiem Himmel gemeinsam mit ihren Freunden, Arbeitskollegen und der Familie. Als sich nach "Mamma Mia" der rote Vorhang der Videowand am Samstagabend schloss, gab es spontanen Applaus der Zuschauer für das Open-Air-Kino-Erlebnis im Altstadtkern. Und auch Christian Juhre und Marko Petruschke zeigten sich zufrieden mit dem Besucherandrang und bedankten sich bei den Zuschauern für ihr Erscheinen. Wer nun Lust auf mehr Open-Air-Kino hat, sollte sich das Wochenende am 22. und 23. Juli sowie am 25. und 26. August vormerken. Denn dann heißt es erneut "Film ab" am Neuen Markt.