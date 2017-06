artikel-ansicht/dg/0/

Meseberg (MOZ) Es war ein einziges Gewimmel am Sonnabend auf dem Gelände des Gästehauses der Bundesregierung in Meseberg. Dort fand zum wiederholten Mal der alljährliche Tag der offenen Tür statt, zu dem mehr als 2 000 Besucher in den Ortsteil gekommen waren.