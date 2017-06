Werlsee statt Schären

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580526/

18 Zweikämpfer stiegen in den Werlsee und rannten an dessen Ufer entlang, anschließend absolvierten noch einmal 13 Teilnehmer einen etwas längeren Trainingswettkampf - die Bedingungen bei der zweiten Auflage des SwimRun am Sonntag im Rahmen des Grünheider Heimatfestes waren aber auch nahezu ideal. Und die Athleten begeistert: tolle Strecke, gute Organisation, gerne wieder, so der Tenor.

Die Idee des SwimRun stammt aus Schweden, wo die Wettkämpfe meist in Zweier-Teams und über enorme Distanzen von Insel zu Insel in den Schärenlandschaften ausgetragen werden. Im und am Grünheider Werlsee waren es nur 250Meter im Wasser und 1150m an Land, die aber jeweils fünfmal zu absolvieren.

Nach etwas mehr als einer dreiviertel Stunde löste Christian Binner mit einem Freudensprung als Erster die Zielzeitnahme aus. "Schön, dass ich den Wettkampf im Wasser entscheiden konnte", sagte der 51-Jährige vom Berliner vom TSC. Es war sein zweiter SwimRun, im Oktober 2015 hatte er an der ersten Veranstaltung überhaupt in Deutschland im Schlachtensee teilgenommen. Von Hause aus ist er allerdings (Langstrecken-)Schwimmer - 2014 absolvierte er die 18km zwischen Europa und Afrika, auch als Straße von Gibraltar bekannt -, läuft eigentlich nur gelegentlich zum Ausgleich, bevorzugt im Winter. "Beim SwimRun in Rheinsberg zum Beispiel ist mir die Schwimmdistanz mit 2,6 Kilometern im Vergleich zu den 15,2 beim Laufen einfach zu kurz", sagte der Sieger von Grünheide.

Schnellste Frau war als Gesamtdritte mit nur 2:52 Minuten Rückstand die für die Bernauer Lauffreunde startende Berlinerin Sybille Liepner. Die 45-Jährige hatte im Vorfeld nicht nur mit dem sogenannten Pullbuoy - das Schaumstoffteil wird beim Kraulschwimmen zwischen die Oberschenkel geklemmt, um den Beinen samt Schuhen Auftrieb zu verleihen -, sondern auch mit Fingerpaddles sowie den dünnsten und leichtesten Laufschuhen trainiert. Geschwommen wird also idealerweise fast nur aus den Armen heraus, die Beine absolvieren einen eher leichten Freistilschlag - und werden fürs Laufen geschont. Auf die Frage, was sie am SwimRun begeistert, antwortet die Ausdauer-Athletin lachend: "Dass im Gegensatz zum Triathlon kein Radfahren dabei ist, denn das ist nicht unbedingt meine Spezialität. Und dass das lästige Umziehen wegfällt." Sybille Liepner wird in vier Wochen in Rheinsberg am Start sein.

Sophie Kieschke ist derweil eigentlich in der Halle zu Hause: Mit Preußen Berlin spielt sie in der Handball-Oberliga Ostsee Spree. Warum sie in Grünheide am Start ist? "Weil mich Conny hergelockt hat. Und weil ich sport-verrückt bin." Conny, das ist Cornelia Förster, ebenfalls 28, die in der vergangenen Saison für den Frankfurter HC in der 3. Liga spielte, ehe es sie beruflich bedingt wieder nach Berlin zog. Seit zweieinhalb Jahren wiederum wohnt sie in Grünheide, weil ihr Freund Moritz Mauske "nicht in die in die große Stadt ziehen will".

Am Sonnabend hatten die beiden Handballerinnen mit den "Panthers", einem bunt zusammengewürfelten Spaß-Team, noch ein Turnier in Neubrandenburg gewonnen. Tags darauf war Conny mit schmerzendem Rücken knapp eine Stunde und 20 Minuten beim Wald- und Seenlauf über die 12,65 Kilometer unterwegs, während sich Sophie wie bei der Premiere im Vorjahr im Zweikampf versuchte. "Damals total unvorbereitet. Diesmal habe ich im Schwimmbad in Wilmersdorf wenigstens ein paar Mal Kraulen geübt." Nach 1:07:52 durchläuft sie den Zielbogen - und ist damit nicht Letzte.

Später absolvieren 13 SwimRunner unter der Regie von Nic Rohmann bei guter Stimmung noch einen inoffiziellen Trainingswettkampf über sechsmal 350m Schwimmen und siebenmal 1,9km Laufen. Wunsch des Vereins-Chefs des gastgebenden LOS Multisport wäre es, die lange Distanz als Hauptwettbewerb in Grünheide zu etablieren. "Aber das ist Zukunftsmusik", weiß der 49-Jährige.