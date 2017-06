Pokale und Urkunden für den Feuerwehrnachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Reitwein (MOZ) Zeitiges Aufstehen war am Sonnabend für zahlreiche Mitglieder von Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie ihre Betreuer und Eltern in Petershagen, Lebus, Golzow, Letschin, Libbenichen, Seelow, Lietzen, Dolgelin, Gusow-Platkow und Neuhardenberg angesagt. Schon um 8 Uhr begann auf der Sportanlage in Reitwein der Aufbau für die 23. Bereichsmeisterschaft Seelow der Jugendfeuerwehren. Bis zum späten Nachmittag kämpften 23 Mannschaften in drei verschiedenen Wettkämpfen um Siege und gute Plätze.

Beim Löschangriff, der 5x80-Meter-Staffel und der Gruppenstafette entschieden oft wenige Sekunden über Sieg oder Niederlage. Unter anfeuernden Rufen ihrer Mitstreiter und Begleiter gaben alle Mädchen und Jungen ihr Bestes. Es galt unter anderem, möglichst schnell Schläuche zu montieren, Knoten zu binden, Kletterwände zu überwinden und mit einem Wasserstrahl Büchsen von ihrem Podest zu spritzen. In der Altersgruppe 15-18 Jahre gewann Petershagen bei den Jungen und Lietzen bei den Mädchen. Bei den 10-14-Jährigen holten die Feuerwehrmädchen aus Lebus und die Jungs aus Libbenichen den Sieg. In der 5x 80 Meterstaffel triumphierten die Jungen aus Letschin (10-14 Jahre) und aus Petershagen (15-18 Jahre) sowie die Mädchen aus Gusow-Platkow (10-14 Jahre) und aus Lebus (15-18 Jahre).

In der Gruppenstafette setzten sich die Mädchen aus Lebus in beiden Altersgruppen durch. Bei den Jungs gewannen Petershagen (15-18 Jahre) und Golzow. Sie bewiesen, dass sich mit Trainingsanstrengungen, alle üben zumeist wöchentlich, tolle Erfolge erzielen lassen. Schließlich lag in der Gesamtplatzierung in der Altersklasse 15 - 18 Jahre Petershagen in der Gruppe männlich und Lebus bei den Mädchen 15 - 18 Jahre vorn. In der Altersklasse 10-14 Jahre holten ebenfalls die Mädchen aus Lebus und bei den Jungen die Libbenicher den Sieg. Bei den Jüngsten unter zehn Jahren sicherten sich Mädchen und Jungen aus Letschin den ersten Platz.

Zum Abschluss der Wettkämpfe überreichte der Bereichsjugendfeuerwehrwart Seelows, Christian Zupp, Urkunden und Pokale. Die Feuerwehrkids unter zehn Jahren erhielten zusätzlich Erinnerungsmedaillen. Die Besten der Bereichsmeisterschaft fahren im September zum Kreisfeuerwehrausscheid.