Schöneiche feiert mit besonderen Akzenten

Schöneiche (MOZ) Es sind die einzigartigen Programmpunkte, die Heimatfeste in der Region von einander abheben. In Schöneiche zählt zweifelsfrei die Oldtimerparade dazu. Sie hat erneut über die Ortsgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Und wer die Einladung zum Feiern annahm, wurde nicht enttäuscht.

Wer am Sonnabend vom Stegeweg aus auf die Festmeile einbog, tauchte sofort in das so typische Flair der örtlichen Feste ein. Da waren die unverkennbaren Gerüche - von Räucherfisch über Knoblauchbaguette bis hin zu Döner. Und in der Rummel-ecke leistete jeder Anbieter ungeachtet der Nachbarn seinen Beitrag in Sachen Musik. Aber Schöneiche setzte auch wieder ganz individuelle Akzente.

Einer war das alljährliche Oldtimertreffen auf dem Grätzschen Hof. Gut 40 Gefährte - zwei- und vierrädrige - waren der Einladung gefolgt. Traditionell brachen sie über Mittag zu einer Ausfahrt auf und wirkten so vielleicht sogar als Werbeträger in der Region.

Jens Schuldt (49) aus Woltersdorf sowie Melanie (40) und Kalle (57) Steil aus Hoppegarten hatten sich jeweils auf ihrer 250er-Pannonia (Baujahr 1957) genauso dem Oldtimer-Tross angeschlossen, wie Karl-Heinz Steil (28) und Saskia Höbelt (25) aus Hellerdorf auf ihrer Simson 51 (Baujahr 1984). "Wir sind das erste Mal dabei, haben davon in der Zeitung gelesen", erzählten sie. Es sei eine gute Entscheidung gewesen, habe viel Spaß gemacht. Und das, obwohl Kalles Pannonia schlapp gemacht hatte. "Sie hatte einen Kolbenklemmer, aber der war nach zehn Minuten behoben", sagte der 57-Jährige. Auf alle Fälle haben ihre Gefährte viele Blicke auf sich gezogen.

Nicht nur etwas fürs Auge, sonder auch für die Ohren lieferte das bunte Bühnenprogramm. Die Nachwuchskünstler, vor allem Kinder des Ortes, gaben sich allergrößte Mühe und wurden mit viel Beifall belohnt. Den bekamen auch Tabea Scheil (16) aus Schöneiche sowie Lucas Kalk (17) und Jannis Baum (16) aus Woltersdorf gespendet. Die Gymnasiasten bilden die Band "Fast Decision" (übersetzt schnelle Entscheidung). Eine Stunde vor dem Auftritt probten sie etwas abseits von der Festmeile noch einmal ihre drei Songs. "Ich hatte im Rathaus gefragt, ob wir auftreten dürfen", erinnerte sich das Mädchen. Erst danach erfuhren die Jungs von der "schnellen Entscheidung."

Vor ihnen hatten die Hip-Hop-Kids das Publikum erfreut. Das war der große Auftritt von Pauline Müller. Der Elfjährigen sei es wichtig gewesen, dass ihre Eltern Sandra und Tobias sowie die Zwillingsschwestern Clara und Luisa (5) zuschauten. "Jetzt zieht sie alleine übers Fest", sagten die Müllers. Die hielten es ebenso. Dank des Taschengeldes der Großeltern lockten Riesenrad, Ketten- sowie Kinderkarussell. "Und Eis darf nicht fehlen."