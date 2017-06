Trödelmarkt beschert beste Laune

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Hangelsberg (MOZ) Trödel-, oder auch Flohmärkte versprühen eine enorme Anziehungskraft. Selbst am gleichen Tag, zu gleicher Uhrzeit können sie nebeneinander bestehen. Am Sonnabend war das in Fürstenwalde und Hangelsberg der Fall - gerade einmal fünf Autominuten von einander entfernt.

Die gut gefüllten Parkplätze an der Dr.Wilhelm-Külz-Straße verrieten es am Sonnabend: Auf der Parkbühne muss etwas los sein. Der Blick auf das großflächige Plakat am Zaun lieferte die Bestätigung. Ein Trödelmarkt hoffte auf Kundschaft. Der Wunsch ging in Erfüllung.

Die Fläche zwischen dem Eingang, wo Leierkastenspieler Andre Kohnert die Besucher begrüßte, und den Sitzrängen war nicht nur gut mit Ständen gefüllt, sondern auch mit Kundschaft. Unter den Schatten spenden Bäumen konnten es alle gut aushalten. "Für mich ist das total entspannend", sagte Daniela Preuß aus Fürstenwalde. Sie freue sich, Bekannte zu treffen, genieße die Zeit ohne häusliche Pflichten, verriet sie schmunzelnd. Die 43-Jährige teilte sich einen Stand mit ihrer Freundin Carla Laubisch. Beide hatten vor allem Kindersachen dabei, diverses Spielzeug und Bücher. "Das habe ich mit meiner Tochter Emma rausgesucht." Natürlich gab es nur Dinge, die die Siebenjährige nicht mehr nutzt. Alles, was sie anbietet, sei in Takt und vollständig. "Das Lego habe ich komplett zusammen gebaut und mit der Seriennummer beschriftet." Was sie nicht verkauft, werde sie im Internet anbieten.

Von den Auslagen angelockt, steuerte Regina Kramer auf die beiden Frauen zu. Sie stöberte herum, fragte nach den Preisen für ein Spiel sowie zwei Bücher und fand die sechs Euro für alles zusammen angemessen. "Ich gehe öfter auf Trödelmärkte. Kindersachen und Spiele sind im Laden ja sehr teuer." Was sie nicht für ihre sieben Enkelkinder mitnehme, gebe sie gern an Frauen weiter, die bei ihr auf Arbeit, bei der Caritas, Hilfe suchen.

Carla Laubisch, selbst Mutter dreier Kinder, zeigte der Fürstenwalderin noch zwei Paar Kinderstiefel. Gerade Schuhe belasten mit ihrem hohen Neupreis das Budget junger Familien. Die 40-Jährige überlegte, ob die Größen in einem halben Jahr passen könnten. Das sehr gut erhaltene, einst 100 Euro teure italienischen Paar soll jetzt noch 10 Euro passen. Regina Kramer wollte es sich durch den Kopf gehen lassen. Findet sich kein Käufer, gehen sie mit anderen Kindersachen in die Ukraine. Wegwerfen sei keine Alternative.

Fünf Fahrminuten Richtung Westen war neben dem Markt L38 in Hangelsberg am Sonnabend ebenfalls ein Trödelmarkt aufgebaut. Die Interessengemeinschaft Bürgerverein Hangelsberg war glücklich über den Standort, lockte er doch auf Laufkundschaft an. Der traditionelle Markt war sonst am Bürgerhaus beheimatet. "Da hatten 23 Stände Platz. Jetzt sind es 40", sagt Maria Loduchowski. Dabei gab es 60 Interessenten und mehr. Einen Tisch ergattert hatte Christina Freier aus Fürstenwalde. Auch sie bot Kindersachen feil. "Was ich an Geld einnehme, wandert in die Sparbüchse von meinem zweijährigen Sohn Louis", sagt die junge Frau.