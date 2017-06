Von Steinen und Schlafmützchen

artikel-ansicht/dg/0/

Ruhlsdorf/Hermersdorf (MOZ) Immer mehr Menschen finden Ruhe und Harmonie beim Gärtnern. Immer mehr Familien zeigen diese Pracht Fremden und laden zum Tag des offenen Gartens ein. Auch an diesem Wochenende lockte das zahlreiche Besucher an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580531/

Wer zu Kurt Zirwes nach Ruhlsdorf pilgert, den erwartet kein prächtig gestalteter, üppig blühender Garten mit superkurzem Golf-Rasen. Sondern ein supernetter Gastgeber, der seine Gäste teilhaben lässt an einem grandiosen Ausblick, der sie entführt in eine kleine, Millionen Jahre alte Geschichtsreise, der unendlich viel erzählt und weiß und gern gibt. "Ich habe meinen Hof nicht ohne Grund Findlingshof genannt. Hier sollen sich Menschen wohl fühlen, sich bei Stein-Workshops finden können. Ich wohne an einem der schönsten Orte, die es je für mich gab, und ich möchte daran andere teilhaben lassen", erzählt er.

Auf eine Wanderung in die "Po-und-Busen-Landschaft" - auch Ruhlsdorfer Bruch genannt - hat er Gäste mitgenommen und er berichtet von seinem neuen Pfad hinunter zum Wasser. Der ist gesäumt von Findlingen. Schilder sollen über die interessante Geschichte der Steine berichten. So, dass Erwachsene und Kinder Freude daran haben. Und nebenher kann man am großen Steintisch Platz nehmen, sich anschauen, was man alles mit Findlingen machen kann, oder lauschen, wenn Kurt Zirwes seine Klangsteine aus Gabbro mit sanften Streicheleinheiten dazu bringt, zu klingen.

"Ich würde mich freuen, wenn Schulklassen Wandertage oder Exkursionen nutzen, um mich zu besuchen. Hier gibt es jede Menge Interessantes zu entdecken", lädt Kurt Zirwes auch außerhalb der offenen Gärten ein, nach Ruhlsdorf auf den Findlingshof zu kommen.

Wer eine der reizvollsten Adressen aufsuchen wollte, musste sich bis an den äußersten Rand der Stadt Müncheberg bemühen. Im generell sehr beschaulichen Hermersdorf hatte Henriette Ullrich wieder ihren Garten geöffnet. "Bei 56 Gästen haben wir voriges Jahr am Sonnabend zu zählen aufgehört, Sonntag waren es dann noch 99", erzählte sie öfter denen, die sich diesmal zu ihr aufgemacht hatten, von der überwältigenden Resonanz nach dem MOZ-Beitrag. Ganz so kaputt wie nach diesem Ansturm, teils aus Frankfurt und Eisenhüttenstadt, musste sie jetzt nicht sein. Es blieb etwas mehr Zeit für die persönlichen Gespräche, was sie sehr freute. Denn gerade auch dieser Austausch, das Fachsimpeln unter begeisterten Hobbygärtnern, die sich gegenseitig Ratschläge geben, macht ihr besonderen Spaß.

"Das meiste ist als Saat nur hingeworfen und gewartet, dass etwas daraus wird", erläuterte die Rentnerin zur Verwunderung vieler, die sie in Gedanken in jeder freien Minute im Garten arbeitend gesehen haben mochten, ihr einfaches Grundprinzip. Nur in größeren Abständen geht sie ordnend durch die Flächen. Allerdings hatte sie diesmal beim heftigen Gewitter, das die Nacht zuvor tobte, vor allem Angst um ihre etwa 60 Pfingstrosen. Die haben punktuell auch durch die späten Fröste etwas gelitten.

Das meiste aber gedeiht prächtig, schon die Vielfalt der Farben fasziniert alle. "Es ist wirklich der prachtvollste Garten, den ich mir vorstellen kann - und er wird jedes Jahr noch schöner", schwärmt Fritz von Brünneck, der mit Ehefrau Anna sowie den Kindern Frieda und Willi halb in Hermersdorf, halb in Berlin zu Hause ist. Anna von Brünneck liebt besonders die orange leuchtenden Schlafmützchen, wie der Kalifornische oder Amerikanische Seidenmohn genannt wird, erklärt Henriette Ullrich.