Jahrmarkt der Macher

Berlin (MOZ) Von der Kamera bis zur Tasche aus alten Getränketüten: Wer Anregungen zum Selbermachen suchte, fand sie am Wochenende in Berlin reichlich. Vor allem Familien zog es zur Maker Faire.

Eine Eisenhand begrüßt die Besucher auf dem Hof am Eingang zur Messe. Wer Lust hat, kann sich in eine Hebebühne setzen, seine Finger in eine Art Metallhandschuh stecken und die acht Meter hohe hydraulische Monsterhand damit steuern.

Mit seiner Sieben-Tonnen-Hand hat der amerikanische Robotik-Künstler Christian Ristow das zweifellos größte und schwerste Ausstellungsstück gebastelt. Die kleineren gibt es in der "Station" am Berliner Gleisdreieck zu sehen. Die beiden Hallen des ehemaligen Güterbahnhofs sind gefüllt mit 200 Ständen, Musik dröhnt durch den Raum, LED-Lichter flackern. Auf diesem Jahrmarkt präsentieren Bastler, Erfinder, Technik-Begeisterte, Querdenker und Künstler ferngesteuerte Roboter, Mini-Gewächshäuser für Stadtgärten, Selbstbau-Kameras, Musikmaschinen, elektrische Liegeräder, aber auch Schmuck aus alten Uhren oder Taschen aus Müll. Hobbybastler sind dabei und Startups. "Die Idee ist, dass Leute hier ihre Sachen dem Publikum zeigen, dass sie sich aber auch untereinander vernetzen", sagt Philip Steffan. Als Community-Manager ist er für die Auswahl der Aussteller zuständig.

Die Idee für die Maker Faire kommt aus den USA, erzählt er. In Berlin findet sie zum dritten Mal statt und bringt Bastler aus aller Welt zusammen. Shani Moffat kommt aus Australien. Auf einem Tisch stapelt sie leuchtende Würfel. Je nachdem, wie sie die Würfel bewegt, verändert sich die Musik, die aus einem Lautsprecher dröhnt. Sensoren in den Würfeln, erklärt Shani Moffat, erfassen die Bewegung, ein Computerprogramm rechnet die Signale um und steuert die Box. "Damit kann jeder seine Musik machen", sagt die Australierin. Der Künstler TobyK hat sich das Ganze ausgedacht und zusammen touren beide durch Europa. Der Würfeltisch zieht Kinder an - die dürfen mitstapeln.

Überall gibt es Mitmach-Angebote. Mütter und Väter löten mit ihren Töchtern und Söhnen Leiterplatten für leuchtende Namensschilder. Beim Bernauer Startup "Tinkerbots" lenken Kinder mit Tablets Spielzeugroboter. "Die Leute, die auf solche Messen kommen, sind für uns auch Pionierkunden", sagt Gründer Christian Guder. "Von ihnen bekommen wir ein ehrliches Feedback." So lernen die Bernauer, wie sie ihre Roboter-Bausätze verbessern können. Auch Benjamin Ventsch ist mit seinen Söhnen Jonas und Felix bei "Tinkerbots" stehen geblieben. "Es gibt hier viele Ideen. Insgesamt eine gute Mischung", findet der Berliner. Er ist selbst ein bisschen Bastler, hat sich gerade einen 3D-Drucker gekauft.

Götz Püschel aus Altlandsberg besitzt sogar mehrere. Er gehört zu einer Berlin-Brandenburger Drucker-Truppe: "3D Druck Beetz". Neun Männer und eine Frau haben sich übers Internet gefunden. Es sind IT-Fachleute darunter, aber auch Landwirte. Auf einem Gehöft in Beetz bei Kremmen trifft sich die Gruppe regelmäßig. Gedruckt werden Bauteile für die 3D-Drucker selbst, vor allem aber Spielzeug "und so Frauensachen", sagt Püschel. Gerade formt sich im Drucker eine Vase in zartem Lila, die das Interesse einer Besucherin weckt. "Wie lange dauert das, bis die fertig ist?" "Dreieinhalb Stunden." Bis Messeschluss locker zu schaffen.