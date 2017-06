Buntes Sommerfest zur Eröffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Wenn Kinder Düfte von Knobi bis Kaffee bestimmen, sich andere beim Bottle flip (Flasche aus dem Handgelenk so werfen, dass sie auf dem Tisch stehend landet) üben, Mini-Schweißbrenner gebaut oder die Aboriginie-Tupftechnik ausprobiert werden kann - dann ist Schulfest an der Grundschule Am Schwanenteich. Besser gesagt Sommerfest aus Anlass der Übergabe des Schulhauses. Das sollte schon vor einem Jahr sein, wurde auf Ende 2016 verschoben. Das bessere Wetter zum Feiern gab es jetzt. Rund 400 Kinder lernen an dieser Einrichtung und brachten ihre Eltern und Großeltern mit. Um beim von den Schülern gestalteten Programm zuzuschauen und sich an den zig Ständen auszuprobieren. Und vielleicht, so hoffte Sybille Wimmer, dem Förderverein der Schule beizutreten, der das Fest vorbereitete und jederlei Hilfe gern annimmt. Schon von Weitem waren Wimpelketten und Luftballons zu sehen und luden ein, auch das sanierte Schulhaus der ehemaligen Puschkin-Schule zu besichtigen. Das hat sich dank des Architekturbüros Formazin & Partner zu einem Hingucker entwickelt. Aber auch dank einer Spende der Aktion Mensch und Illusionsmalerin Beate Ritter. Sie hat den Flur der dritten Etage in eine Landschaft verwandelt. Schulleiterin Monika Lehmann dankte vielen Unterstützern, so Andreas und Julia Gebauer, Dennis Unger und Hartmut Hanser für ihre stete Hilfe.