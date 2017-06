"Künstlerdorf" Ihlow erhält Zuwachs

artikel-ansicht/dg/0/

Ihlow (MOZ) "Unser Künstlerdorf hat sozusagen Zuwachs erhalten", sagt Gastgeber Udo Hagedorn mit einem Lächeln. Jahrelang hat er seinen Kollegen Thomas Lünser mit dessen Werken als einen der Gastkünstler präsentiert. Jetzt ist dieser Ihlower Neubürger, als Mieter in die andere Haushälfte gezogen. Und hat beim Wochenende des offenen Ateliers, zu dem Hagedorn wie jedes Jahr eingeladen hat, an dem kleinen Zwischenzaun etliche seiner Bilder aufgehängt. Ortsansichten und Landschaften aus nahezu ganz Brandenburg, der Prignitz, dem Fläming, dem Barnim. Gerade ist er noch mit einem Lehnin-Bild zugange, die Besucher können ihm dabei zusehen. Und Lünser malt nicht nur, er schreibt auch. Drinnen in der Galerie liegen die Krimis, die er unter dem Pseudonym Thomas L. Viernau verfasst hat. Titel wie "Kranichtod", "Nixentod" oder "Arkadiertod". "Über 30 Jahre Stadt reichen", sagt Lünser, der aber zum Arbeiten teils noch nach Berlin pendelt.