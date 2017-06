DDR-Kult-Pappen auf dem Marktplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zahlreiche Trabi-Fahrer aus der Region präsentierten im Rahmen des studentischen Festivals Unithea am Sonnabend ihre Fahrzeuge auf dem Frankfurter Marktplatz. Die legendäre DDR-Pappe zeigte sich in klassischem Himmelblau, in Postkutschengelb, Ferrarirot und leuchtendem Lila. Dieter Schulz aus Beeskow zog mit seinem FC-Bayer-Cabrio viele Blicke auf sich. Um kurz nach 12 Uhr startete die Parade nach Slubice, wo sich ein Trabi-Fest mit Musik und Theater anschloss. Dazu erklangen Jazz- und Swing-Töne mit die Frankfurter Band "Broken Fenders!".

Am Sonntag ging das viertägige Festival mit einem Gastspiel des Wiener Tanztheaters Fomo und einer Abschlussfeier samt Konzert der Band "Errors Of The Superhumans" im Kleist Forum zu Ende. Die 20. Auflage bot unter dem Motto "Wir - My" Künstlern aus Frankfurt und Slubice eine Bühne.