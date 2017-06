Frauen beim Madison endlich unter sich

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Deutschlandweite Premiere erlebte ein rein weibliches Madison-Rennen als Demonstrationswettbewerb während der Deutschen Meisterschaften Bahnradsport in Frankfurt. In der Oderlandhalle siegten Alina Lange und Franziska Brauße. Das Brandenburger Team wurde kurzfristig abgemeldet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580537/

"Das ist doch toll. Freitag wurde bekannt, dass das Madison der Frauen 2020 in Tokio erstmals olympisch wird. Und heute gibt es bei uns, soweit ich weiß, das erste rein weibliche Rennen in Deutschland als Demonstrationswettbewerb", strahlte Ingo Messerschmidt am Sonnabend ob der Premiere. Andere Länder wie die Niederlande seien da schon weiter, weiß der Radsport-Trainer an der Frankfurter Sportschule. Nur eine kleine Wolke huschte über sein Gesicht. Denn mit Gina Haberecht (RSC Strausberg) und Sophie Zinke (Frankfurter RC 90) wollte er selbst ein U-17-Team starten lassen. Doch tags zuvor klagte Haberecht nach einem Sturz im Finale des Punktefahrens über Hüftschmerzen. Messerschmidt ging mit Blick auf ihre Teilnahme an der DM Straße in zwei Wochen kein Risiko ein, meldete sie ab und konzentrierte sich am Sonnabend auf das Zuschauen: Zehn Paare der U17, U19 und Frauen nahmen die 60 Runden (15 km) mit sechs Wertungen in Angriff.

Das Besondere und zugleich Schwierige: Die Fahrer eines Teams lösen sich mittels eines Schleudergriffs ab. Dabei ergreift der mit Tempo von hinten kommende Fahrer die ausgestreckte Hand des vorderen Partners und zieht ihn nach vorn. "Gewechselt wird immer, wenn man sich trifft", erzählt Michaela Ebert (SC DHFK Leipzig). Sie und Partnerin Lena-Marie Gerstäcker (RSV Speiche) holten dreimal Punkte und wurden Vierte.

Ebert ist mit einer anderen Partnerin schon öfter Madison-Rennen gefahren, im Wettkampfmodus bisher nur gemeinsam mit der männlichen U17 "auf der Winterbahn hier in Frankfurt. Dass heute nur Frauen am Start sind, ist viel näher dran an der Rennsituation", ist die 20-Jährige begeistert und schiebt hinterher: "Ich glaube, dass Deutschland für Tokio ein großes Potenzial hat. Und Madison ist für mich die interessanteste Disziplin für Fahrer und Zuschauer überhaupt."

Interessant wegen der Wechsel findet auch Zuschauerin Stefanie Josten das Madison. "Aber man muss sich auskennen und sehr aufpassen, um die Spitze im Auge zu behalten und zu sehen, wer Punkte macht", ist ihre Erfahrung. Die hat sie, weil ihr Sohn Hendrik vom RSC Dorsten (Nordrhein-Westfalen) unter anderem ebenfalls Madison-Rennen fährt.

Mit wie viel mehr Tempo Madison gefahren werden kann und wie eindrucksvoll sich die Wechsel gestalten, zeigte schon die männliche U 17. Dort fuhren die beiden Brandenburger Teams mit den ehemaligen Frankfurter und jetzt Cottbusser Sportschülern Theo Zetzsche (RC Luckau, mit Ken Noffz/RK Endspurt Cottbus) und Hannes Wilksch (Luckau, mit Axel Borgwald/Endspurt) auf Rang 4 und 5.