Rheinsberger stellen schnellsten Kutter

Bernburg (RA) Die Saale und der Marineclub Rheinsberg - das passt. Am Sonnabend setzten die Rheinsberger ihre Erfolgsgeschichte beim größten nationalen Wettkampf im Kutterrudern fort. Als Mixed-Team angetreten, holte die Crew um Kutterführer Wilfried Gantikow in einem Rennen den zweiten Platz und siegte im nachfolgenden Race.

Um den Saalepokal wird traditionell zunächst auf der 2000-Meter-Strecke gepullt, während sich später auf dem weitaus kürzeren Kanten nur über 750Meter in die Riemen gelegt wird. Lediglich zwei Mannschaften stellten sich im Wettkampf über die zwei Kilometer im Kampf gegen die Uhr. Schon nach der Hälfte der Strecke ahnte Kutterführer Gantikow, dass es eine verdammt schwere zweite Rennphase werden würde. Seinem Team schwanden zusehends die Kräfte, als die fünf Frauen und fünf Männer gegen die Strömung arbeiten mussten. Nach der Wende stromabwärts fehlten die Körner, um verlorenen Boden auf den Maritimen Club Bernburg gutzumachen. Etwa 25Sekunden (bei einer Fahrzeit von 14 Minuten) fehlten letztlich am Siegerpokal. Der frühe Kräfteverschleiß ist dem mäßigen Training in diesem Frühjahr geschuldet, fasste Schlagmann Andreas Putzler zusammen.

Gold wurde es allerdings im zweiten Race, in dem zu den Vereinsmannschaften beispielsweise aus Anklam, Rostock, Bremen, Halle oder Wendisch Rietz auch Teams aus Betrieben oder Unternehmen der Region um Bernburg stoßen. Fast mehr noch als über den Sieg im Mixed-Bereich freuten sich die Rheinsberger, dass sie ... Der komplette Artikel steht in der Montagausgabe des Ruppiner Anzeigers.