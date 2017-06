Lukas Japs bittet spät zum Freudentanz

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ballannahme, ein kurzer Blick, trocken flach abgezogen. Tor. In der Nachspielzeit versetzte der Lucky Punch von Lukas Japs die Neuruppiner in Feierlaune und stürzte zugleich die Ludwigsfelder in eine große Enttäuschung. Denn der LFC ist damit raus aus dem Titelrennen in der Brandenburgliga.

Das MSV-Team bejubelte den 13. Saisonsieg und verabschiedete sich am Sonnabend im letzten Heimspiel der Serie mit dem erhofften Erfolg von seinen Fans.

Die erste Halbzeit ist mit weniger Worten erzählt. Denn das Geschehen spielte sich meist zwischen den Strafräumen ab. Torraumszenen waren demnach Mangelware. Zweimal verzogen die Gäste (Paul van Humbeeck und Lucien Auerswald) von der Strafraumkante knapp. Auf der anderen Seite hatte zweimal Marcus Lemke Abschlusspech, einmal Alexander Riehl. Letztgenannter hatte es auch aus der Entfernung versucht. Und LFC-Torwart Lucas Lindner damit überrascht, doch der parierte mit etwas Mühe. Zudem klärte LFC-Verteidiger Philipp Karaschewitz im letzten Moment gegen den heranrauschenden Lemke, der kurz vor der Pause die beste Chance bis dato vergeben sollte. Lemke kam aus 16 Metern frei zum Schuss. Der Ball ging jedoch zentral auf Lindner. Eine leichte Beute.

Ein ganz anderes Bild im zweiten Durchgang: Es wurde ein offener Schlagabtausch. Dessen Anfang: MSV-Torwart Daniel Fraufarth kratzte eine Direktabnahme von Markus Goede nach einem Eckball per Flugeinlage aus dem Winkel (54.). Kurz darauf konterte der MSV die Gäste nach einem Eckball aus. Doch Lukas Japs scheiterte mit seinem schwächeren rechten Fuß an Lindner. Alexander Riehls feines Solo blieb ebenso ohne Happy End. Sein Kracher von der Strafraumkante klatschte ans Gebälk. Es ging weiter hin und her. Wiederum auf der anderen Seite ließ der kurz zuvor eingewechselte Matthias Münzer die Riesenchance zur Gästeführung aus. Kläglich. Allein vor Fraufarth wollte er flach am Keeper vorbeischieben, trat jedoch etwas in den Rasen. Vorbei.

Weiter in der Achterbahnfahrt der Gefühle ging es mit Marcel Weckwerth, der blank vor Lindner einen völlig verkorksten Heber ansetzte. Die Kugel flog weit übers Tor (73.). Als Fraufarth einen Münzer-Hammer entschärfte, dachten wohl viele mit Beginn der Nachspielzeit, die Partie endet torlos. Doch der LFC agierte hinten vogelwild und lud die Neuruppiner zum Kontern ein. Einer davon stach. Christopher Michaelis passte in die Gasse auf Lukas Japs: Ballannahme, ein kurzer Blick, trocken flach abgezogen. Tor.