artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Wow! Der Blick am Sonnabend gegen 17 Uhr auf die gängigen Internet-Plattformen offerierte Erstaunliches: Da hatte sich doch einiges ereignet in unserer "kleinen Fußballwelt". Für die uckermärkischen Kicker hatte es eine zumeist erfreuliche Entwicklung gegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580549/

Der wohl größte Paukenschlag: Unweit des Berliner Stadtrandes hatte ein gewisser Romeo Cryciant Siewe Foumbissie für zwei Treffer seines SV Altlüdersdorf II in der Landesklasse Nord gesorgt. Der Gegner war kein geringerer als Tabellenführer Grün-Weiß Ahrensfelde, der (dem Vernehmen nach auch mit erheblicher Finanzkraft) unbedingt den Weg in die Landesliga antreten will. Seit Sonnabend spricht erheblich weniger dafür.

Denn an der Spitze steht nun der Angermünder FC! Kapitän Martin Rakoczy (28., 58.) sowie John Singert (90.+3) sorgten bei einem Gegentreffer von Kilian Karpe für einen 3:1-Auswärtssieg des AFC bei Blau-Weiß Wriezen. Das Team von Coach Thomas Bönisch, das vor wenigen Wochen mit dem 1:0 im Nachholspiel unter Flutlicht gegen die Ahrensfelder vielleicht die entscheidenden Zähler verbuchte, darf nun in Spitzenposition dem abschließenden Derby gegen Einheit Grünow am Sonnabend entgegenfiebern. Natürlich ist auch dort noch ein weiterer Erfolg Pflicht, denn der Tabellenkonkurrent aus dem Barnim hat das wesentlich bessere Torverhältnis.

Einen riesengroßen Stein dürfte man an der Oder plumpsen gehört haben: Blau-Weiß Gartz hat sich fast in letzter Minute selbst aus dem "Sumpf" gezogen. Die bislang schwächste Rückrunden-Mannschaft der Staffel hat daheim mit großem Willen den Tabellendritten Fortuna Britz mit 3:0 bezwungen. Die Treffer von Lukasz Jasiak, Patrick Boest per Elfmeter und Fabian Schünemann fielen durchweg im zweiten Spielabschnitt. Mit 29 Punkten bei einem Torverhältnis von -16 steht Blau-Weiß jetzt drei Punkte und zwölf Treffer besser als der Staffel-Süd-15. Einheit Drebkau, der zu Hause gegen Schlusslicht SV Guhrow nicht über ein torloses Remis hinaus kam. Da sich der beste 15. aller vier Staffeln ebenfalls rettet, sollten die Gartzer den Klassenerhalt vor dem Derby beim Schönower SV sicher haben. Aber für den VfB Gramzow (diesmal 1:2 in Birkenwerder/nun 27 Punkte und -2 Tore) könnte es noch eng werden. Die beste Medizin: ein Heimsieg in fünf Tagen gegen Eintracht Wandlitz.

Abschließend noch Ehre, wem Ehre gebührt: Eintracht Göritz steht nach dem erwarteten Heimsieg gegen den Parmer SV am vorletzten Spieltag als Meister der Uckermarkliga und Aufsteiger in die Landesklasse fest. Die Fußballfans dürfen sich somit zwar nicht mehr auf Spannung, dafür aber vielleicht auf ein ansehnliches Schlussmatch beim besten Team der Rückrunde, dem SV Pinnow, am 17. Juni freuen. Die Abstiegsfrage bleibt nach City-Sieg dagegen weiterhin offen.