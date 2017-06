Teilnehmerrekord bleibt bei 391 kleben

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (RA) Die Vier als erste Ziffer der Starterzahl wackelte nicht. Letztlich zählte die Zeitmessfirma 355Finisher, die am Sonntag auf eine der fünf Strecken unterwegs waren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580552/

Angepeilt hatte die Berufliche Schule für Sport & Soziales (BFS), in deren Händen auch die 13. Auflage des hoch anspruchsvollen Laufes liegt, schon ein wenig mehr Sportler. Denn im Vorjahr fehlten nach einem permanenten Anstieg lediglich noch neun an der Vier als erster Ziffer. Doch diesmal erwiesen sich Events in Berlin (IGA-Lauf) sowie vor allem Potsdam (Schlösserlauf) als Konkurrenz fürs beschauliche Lindow. Dass die Lobeshymnen aufs BFS-Team nicht abrissen, entschädigte die Organisatoren ein wenig: Neue Trikots, neue Medaillen, neues Rahmenprogramm, unter anderem mit einer Tanzgruppe aus Zepernick - und eine Rundumversorgung, die kaum Wünsche offen ließ. "Das haben sie hier wieder richtig schön gemacht", fasste Marco Stielow mit einem schweifenden Blick auf den Zielbereich zusammen. Dort war im gesuchten Schatten Zeit zum Erholen, zum Essen, zum Trinken, zum Fachsimpeln.

Der Herzberger Stielow, der unter Diabetikerwarnhunde Rhinluch antritt, hatte gerade den Halbmarathon hinter sich gebracht. Als Sieger. Seine 94 Minuten (Altersklasse M 45) sind eine starke Zeit, vor allem wegen des Wetters. Viele Athleten klagten im Ziel über die drückende Hitze. Doch eingreifen musste das Duo vom Rettungsdienst nicht. Kleinere Missgeschicke gab es zwar, doch die Schnitt- und auch Quetschverletzung waren schnell versorgt.

Besonders erwähnte Jens Schwarzenberger vom BFS das immense Starterfeld der Schüler: 83. So viele waren es auf den 3500 Metern noch nie gewesen. Auf die Strecke geschickt wurden Sportler zwischen 9.30 und 10.10 Uhr erneut durch drei Kanonenschüsse des Lindower Schützenvereines. Entsprechend gewarnt hatte Schwarzenberger mit dem Mikro in der Hand vor dem Knall, um Panikreaktionen auszuschließen. Das war die richtige Strategie.

MIt einer Sonderseite in der Montagausgabe begleitet die Sportredaktion den Wutzseelauf.