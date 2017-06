Einheit überzeugt spielerisch

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bernauer starten druckvoll in die Partie und erspielen sich Chance um Chance, doch verpassen es in Führung zu gehen. Erst Max Walter schafft es in der 23. Minute Gubens Keeper Piotr Loboda zur 1:0-Führung zu überwinden. "Wir haben in der ersten Halbzeit hervorragend gespielt, aber müssen einfach schon viel früher das zweite und dritte Tor machen", erklärt Thomaschewski.

Im zweiten Durchgang bleibt das Bild unverändert. Einheit erspielt sich eine Chance nach der anderen, doch es dauert bis zur 74.Minute ehe Volkan Altin per Strafstoß zum 2:0 trifft. Dabei ist es bereits der 12.Saisontreffer für den Mittelfeldmann, der erst im Winter zu Einheit wechselte. "Eigentlich muss er vorher schon zwei Tore machen, aber er passt fußballerisch und menschlich wunderbar ins Team", sagt der Einheit-Trainer.

Ebenfalls durch einen Elfmetertreffer kommt Guben durch Steven Marx in der 80. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. "Der Elfmeter war unnötig und dann ist es wie die ganze Saison und wir fangen am Ende an zu schwimmen", so Thomaschewski.