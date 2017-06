Landpartie zwischen Erdbeeren und Traktoren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580555/

Allein in Oberhavel beteiligen sich in diesem Jahr 25 Unternehmen. Der Startschuss fällt am Sonnabendvormittag mit Landrat Ludger Weskamp (SPD) in Kremmen auf dem Spargelhof. Neben dem leckeren Essen zieht es dort vor allem jüngere Besucher zum Streichelgehege.

Viele Menschen nutzen das traumhafte Wetter und radeln von Ort zu Ort, vorbei an Wiesen und Feldern voller Mohn- und Kornblumen. In Schwante zieht die Bäckerei Plentz mit dem Erdbeerfest schon am Vormittag hunderte Menschen an. Während auf dem Grundstück gegenüber 22 Hähne zum Wettkrähen antreten, hält der Landrat eine Festansprache zum 140. Geburtstag des Unternehmens.

1877, hatte sich Carl Plentz in Oranienburg selbstständig gemacht, 1913 übernahm Sohn Otto das Geschäft. Über Generationen wurde die Bäckerei durch schwere Kriegs- und Nachkriegsjahre sowie die Jahrzehnte geführt, in denen die DDR auf Volkseigentum setzte. "Ich möchte mit keinem meiner Vorfahren tauschen", sagt Karl-Dietmar Plentz, der 1989 die Backstube übernahm und aus ihr bis heute ein kleines Konditorei-Imperium hat werden lassen.

Während wenige Meter entfernt an der Schwanter Kulturschmiede mit Kräutern und Pflanzen gehandelt wird, geht es ein paar Ecken weiter ums Hähnekrähen. Der aus der Hühnerfamilie Wyandotten stammende Zwerghahn des Linumers Frank Hüttig gewinnt und bringt seinem Besitzer einen Zentner Weizen ein.

Ein paar Dörfer weiter haben die Eichstädter gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Da sie ihr Dorffest aufs Wochenende der Landpartie gelegt haben, feiern Einheimische und Gäste gemeinsam auf dem Anger. Die Frauen vom Seniorenverein haben mit ihrer Vorsitzenden Inge Meier jede Menge leckeren Kuchen gebacken, die bei den Gästen aus der Großstadt gut ankommen. Die Männer interessieren sich vor allem für die von Jens und Jan Koslitz ausgestellten Landmaschinen, darunter einen Häcksler BIG X 600. Wer ein Faible für Traktoren hat, ist bei Norbert Hanke richtig, der an diesem Wochenende gleich neun davon vorführt.