Die Ersten im Land Brandenburg

Müncheberg (mei) Als vor 25 Jahren die Schließung des Kindergartens Grünstraße drohte, haben Eltern und Erzieher die Regie selbst für ihre Kita in die Hand genommen. Sie waren Pioniere in der damaligen Zeit des Umbruchs, denn eine freie Trägerschaft und dann auch noch in Elternhand, das war neu im Land Brandenburg, erinnert sich Geschäftsführer Thomas Runewitz. Zu den Mitstreitern der ersten Stunde gehört seine Frau Petra, die bis Ende 2016 die Einrichtung leitete. Oder aber Erzieherin Doris Woydelek.

Sie und ihre Kolleginnen hatten mit den Kindern - um die 50 besuchen die Kita derzeit - ein allerliebstes Programm vorbereitet. Die Kinder sangen und spielten selbst und verzichteten auf jeder Art von Karaoke. Wohltuend, lobten viele Gäste. Danach konnten die Kleinen so richtig toben beim Sandbaggern, Ponyreiten, auf dem Karussell, während die Erwachsenen Runewitz in den neuen Anbau folgten. Wo früher das Waschhaus stand, ist nun ein Sportsaal. Der ehrenamtliche Geschäftsführer erinnerte an vergangene 25 Jahre. An eine Kochstelle in der Küche, eine Uralt-Heizung ... "Wir haben viel geschafft. Auch dank vieler Eltern und Sponsoren", sagte er.