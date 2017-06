Abschied von "Dummerland" im Biergarten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Dummerland", das Solo-Programm von Kabarettist Lothar Bölck in seiner Paraderolle als Pförtner des Kanzleramtes, ist am 23. Juni zum letzten Mal als Gastspiel bei den Frankfurter Oderhähnen zu sehen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr im Biergarten in der Lindenstraße 5. Tickets sind an der Kabarettkasse am Marktplatz 3, geöffnet Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, telefonisch unter 0335 23723 sowie im Internet unter www.oderhaehne.de erhältlich.