Gute Laune bei der Landpartie

Beeskow (MOZ) Raus aufs Land zog es am Wochenende tausende Menschen. Ob in Ranzig, Sauen, Niewisch, Grunow-Dammendorf oder Groß Schauen - überall herrschte gute Stimmung bei bestem Sommerwetter.

"In Ranzig konnten die Kinder sogar selbst mit dem Mähdrescher oder Traktor fahren, natürlich unter Aufsicht", schwärmt Ramona Arendsee, die mit Kindern der Jugendwehr Beeskow per Shuttle nach Ranzig gefahren war. Diesen hatte die Stadt eingerichtet, damit die Bürger zwischen den Dörfern und dem Beeskower Altstadtfest pendeln konnten. Auch in Richtung Sauen fuhr der kostenlose Bus, wo das ganze Dorf zur Landpartie eingeladen hatte. "Wir machen das immer gemeinsam mit unserem Eulen-Verein", sagt Hartmut Noppe, Vorsitzender der Sauener Agrarprodukte-Genossenschaft und des Kreis-Bauernverbandes. Er freute sich über die vielen Besucher, denen auch viel geboten wurde. Immer gern kommt die 85-jährige Ruth Woltag aus Rauen nach Sauen: "Hier bin ich geboren, hier bin ich konfirmiert worden, hier habe ich geheiratet. Sauen ist meine Heimat", sagt sie und stimmt Ortsvorsteher Hartmut Kurz zu: "Bei uns ist das Dorf noch ein Dorf. Es gibt einen großen Zusammenhalt."

Dieses Empfinden hatten die Besucher auch in Grunow, wo die Gemeinde Grunow-Dammendorf gemeinsam ihr Dorffest feierte. "Das machen wir immer zur Landpartie", erklärt Bürgermeisterin Katharina Staar. Stolz zeigt sie ihre neue Kulturscheune in der Dorfmitte, die aus der alten Schulscheune entstanden ist. "Ohne unsere Vereine, die Kirchengemeinde und die vielen Helfer könnten wir nicht so schön feiern. Das ist toll", lobt sie das Engagement. Das Fest begann schon am Freitag mit einem Gospelkonzert in der voll besetzten Kirche und wurde am Sonnabend auf dem schattigen Platz an der Kirche fortgesetzt.

In Groß Schauen musste man nur der "Live-Musik des Rietzer Echos nachgehen, um an das Gehöft von Landwirt Fritz-Walter Peter zu kommen. Hier gab es Tiere zu sehen: Enten, Kamerunschafe, die hierzulande seltene Rasse der Herdwickschafe und Schweine. "Die Leute sollen sehen, wie die Tiere bei uns gehalten werden", ist ihm wichtig. Zwei der Säue waren tragend und brachten am Sonnabend ihre Ferkel zur Welt. Bis zu 14 Stück je Tier können geworfen werden. Wer Glück hatte, konnte den bis zu vier Stunden dauernden Vorgang am Sonnabend beobachten. Zu seinen schottische Hochlandrindern wurden die Besucher kostenlos durch die Schlepperfreunde Philadelphia gefahren.

Vor den Toren der Peter & Gutke GbR lagen die saftigen Rippchen und Buletten aus eigener Produktion auf dem Grill. Unter anderen hatte auch die Köllnitzer Fischerei einen Stand aufgebaut, und im Hof von Markus Szuppa und Kevin Harbach gegenüber gab es Kuchen und Brot direkt aus dem im Garten stehenden Steinbackofen.

In Niewisch hatte der Biobauer und Fischer Mario Fischer eingeladen, um seinen Betrieb vorzustellen und zu zeigen, wie man Forellen räuchert.

Er gehört zu den wenigen reinen Landwirtschaftsbetrieben, die bei der Landpartie öffnen. "Es ist sehr aufwendig", begründet Hartmut Noppe, "aber wir müssen weiter an der Verbesserung unseres Images arbeiten."