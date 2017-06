Großes Herz für alte Technik

artikel-ansicht/dg/0/

Neureetz (MOZ) Strahlender Sonnenschein ist bei einem Oldtimer-Treffen eine wichtige Voraussetzung für ein breites Teilnehmerfeld. Die Besitzer wollen ihre liebevoll restaurierten Fahrzeuge nicht Wind und Wetter aussetzen. Diese Bedingungen waren am Sonnabend zur "Ostfahne" in Neureetz gegeben, so dass viele historische Autos, Motorräder und Traktoren aus osteuropäischer Produktion auf den Festplatz in Neureetz rollten.