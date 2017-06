Fahrbahnen gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Für einen Schieberwechsel muss die Fichtestraße in der Clara-Zetkin-Siedlung in Höhe der Hausnummer 46 von Montag bis Donnerstag für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Fichtestraße wird aus beiden Fahrtrichtungen als Sackgasse ausgewiesen, so der Hinweis aus dem Rathaus. Eine weitere Verkehrseinschränkung betrifft am Donnerstag die Schweizerstraße. Zur Montage eines Fertigteilhauses wird diese von 7 bis 12 Uhr gesperrt.