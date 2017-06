Auftakt in die Sommerfest-Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) In mehreren Orten wurde sich am Wochenende mit Festen auf den Sommer eingestimmt. Belohnt wurde die Terminwahl, von eine kurzen Regenhusche am Freitag abgesehen, mit besten Witterungsbedingungen.

¦ Neuendorf im Sande: Die Freiwillige Feuerwehr hat im Vorjahr ihr Jubiläum ausfallen lassen und das Budget dem Landeserntefestes in Beerfelde gegeben. Am Sonnabend wurde das Fest als 105+1 nachgeholt. Los ging es am Vormittag mit einem Umzug von der Siedlung durch die Dorfstraße und über den Kräuterweg zum Festplatz am Feuerwehr-Gerätehaus. "Ich hatte Tränen in den Augen, war das toll", sagte Dietmar Skeris, einer von vielen Zuschauern. Mit dabei waren hinter Kutsche und Blasmusik (Oder-Spree-Musikanten) etliche Wehren der Gemeinde Steinhöfel, aber auch aus Fürstenwalde sowie der polnischen Partnergemeinde Czermin. Ein wahrer Glückwunsch- und Geschenkeregen, wie vom Kreisfeuerwehrverband und Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz, prasselte anschließend auf Wehrführer Andreas Fleming ein. Steinhöfels Bürgermeisterin Renate Wels machte den Neuendorfern weiter Hoffnung auf ein neueres Einsatzfahrzeug. Kaum war der offizielle Teil beendet, schloss das Dorffest an. Die Zelte waren voll, Blasmusik spielte, auch die Erbsensuppe aus der Gulaschkanone (Behinderten-Wohnheim Berkenbrück) kam an. Es folgten Vorführungen der Wehr, Gesang des Steinhöfeler Shanty-Chors, Tanz von "Caramelle e fiori" (Fürstenwalde) sowie Disko und Feuershow.

¦ Heinersdorf: Eileen Sydow, Chefin des Organisationsteams der Landfrauen "Land Lust", verwandelte am Sonnabend die Dorfaue in eine Südsee-Insel, stand doch das Dorffest unter dem Motto "Karibik". Die Kinder planschten im Pool, bewacht von Pirat Bernd Sydow. Kathi Fox schminkte viele Gesichter. Neben dem umringten Kuchenstand "Café Aloha" verkauften Silke Wunsch, Alina Schobert und Sina Rahnenführer alkoholfreie Cocktails. Dekoriert war alles mit Luftballons, Ketten und Sandinseln auf dem Tischen. Beim Likörwettbewerb reichten zehn Heinersdorfer selbstgemachte Schnäpse ein - die von den Besuchern verkostet wurden. "Den Kräuter muss man mögen", sagte Ralf Artelt kopfschüttelnd. Es gewann Angelika Sydow mit ihrer Erdbeer-Rhabarber-Mischung. Auf der Bühne sangen erst der Chor, dann die Kinderband "Die kleinen Teufel" und tanzten "Caramelle é fiori" (Fürstenwalde). Abstimmen durften die Besucher wieder über das nächste Dorffest-Motto. Zur Auswahl standen Italien, Frankreich und Polen. Letzteres gewann.

¦ Grünheide bewegt sich, lautete einmal mehr das Motto des Heimatfestes. Das war wörtlich zu nehmen. Die Einheimischen und ihre Gäste erwiesen sich an zwei Abenden in Folge als tanzwütiges Völkchen. Die Bands und DJs hatten es nicht schwer, die Tanzfläche zu füllen, auch eine Regenhusche am Freitag störte nicht. Wer keine Lust zu solch körperlicher Betätigung hatte, schaute dem beschwingten Treiben entspannt zu - mit einem erfrischenden Cocktail, kühlem Bier oder kalter Apfelschorle in der Hand.

Am Sonnabendnachmittag hatten vor allem die Schulkinder des Ortes dafür gesorgt, dass sich ihre Eltern, Geschwister und Großeltern auf den Weg zur Festwiese machten, zeigten sie doch ihr künstlerisches Können bei einem bunten Bühnenprogramm. Bewegt ging es wenige Stunden später zudem auf dem benachbarten Werlsee zu. Die Reederei Kutzker hatte mit vier Dampfern zum Bootskorso eingeladen - weitere kleinere Boote schlossen sich dem Tross zum Möllensee und zurück an. Begleitet wurde die Flotte von Schaulustigen am Ufer.

So hatten sich Sabine und Stefan Proske sowie Werner Borkowski und Eberhard Römer im nagelneuen Bürgerpark eingefunden, um dort zusteigen. Doch hielt da leider kein Schiff. "Mein Mann hatte die Idee, ab hier mitzufahren", sagte die Grünheiderin, die erstmals an dem Korso an Bord teilnehmen wollte. Dass daraus nichts wurde, nahm sie nicht schwer. Vielleicht klappe es ja im kommenden Jahr.

Zu guter letzt stand der Sport am Sonntag im Mittelpunkt. Knapp 80 Aktive tummelten sich laufend im Wald und schwimmend im Werlsee - siehe Seite 16. ¦ Braunsdorf: Sonntagnachmittag hieß es für viel Braunsdorfer erst einmal durchatmen. Die wohl aktionsreichste Woche des Jahres - vom Festzeltaufbau Mitte der Woche bis zum Abbau am Sonntag - lag hinter dem rund 240 Einwohner zählenden Spreenhagener Ortsteil. Dank vieler fleißiger Hände waren das Sommerfest der Senioren am Freitag und das Brunnenfest am Sonnabend am Bürgerhaus "Zur alten Schule" schwungvoll über die Bühne gegangen. "Ein großes Dankeschön an alle, die mit angepackt haben", ist Ortsvorsteher Ralf Wobring stolz auf die Zuverlässigkeit der Braunsdorfer.

Für ausgelassene Stimmung in der lauen, fast schon Sommer-Nacht, sorgte Undine Lux mit ihrem Helene-Fischer-Programm. Um das leibliche Wohl kümmerte sich Matthias Kaiser-Walter, der beim Grillen von Bratwurst, Steaks und Bulettenmächtig ins Schwitzen kam. "Ich denke, ich habe bis Mitternacht zu tun", sagte der Spreenhagener Caterer zu Beginn.

Gefeiert wird das Fest übrigens, seit in der Nachbarschaft des Geländes ein kleiner Brunnen steht - seit genau 15 Jahren. Die auf dem Rand sitzende Figur haben die Braunsdorfer Kalle Barfuß genannt, und den kennt selbst das Internet schon.