Sperrung in Panketal

Panketal (MOZ) Wegen einer Straßensanierung werden in Panketal die Rigistraße an der Kreuzung Vierwaldstätter Straße sowie die Schwane-becker Straße in Höhe Mühlen- und Brixener Straße von Montag bis zum 17. Juni in diesen Bereichen gesperrt. Wie die Gemeinde Panketal mitteilt, fahren die Busse der Linie 901 die Haltestelle "Bozener Straße" nicht an. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle "Schwanebecker Straße" Ecke Hochstraße zu nutzen.