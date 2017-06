Anmutige und skurrile Wasserlibelle in Neuzelle

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Käferalarm, Führungen durch den Klostergarten und den Weinberg, dazu jede Menge Jugendweihe-Feiergäste und Biker-Besuch vom Dekra-Fest in Berlin: Der Neuzeller Stift schien am Samstag Kopf zu stehen. "Mir kommt es so vor, als habe heute halb Deutschland diesen wunderbaren Anlaufpunkt angesteuert", meinte Michael Lange lachend. Der Geschäftsführer eines Speditionsunternehmens in Frankfurt (Oder) kam als ehrenamtliches Dekra-Mitglied mit einem Schwung Motorradfahrer vom Rhein nach Neuzelle. "Tausend Biker aus allen Bundesländern sind an diesem Wochenende in Berlin und wollen darauf aufmerksam machen, dass auffällige Schutzkleidung die Sicherheit der Biker erhöht. Jetzt zeigen wir Brandenburger den NRW-Bikern unsere wunderschöne Umgebung, steuern neben Neuzelle auch den Fürstenwalder Dom an."