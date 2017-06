Themenwoche rund um die Honigbiene

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Das Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle widmet sich eine ganz Themenwoche lang den Bienen. Bis zum Sonntag gibt es spannende Vorträge, Aktionen, Verkostungen und ein spezielles Speisenangebot mit viel Honig als Zutat im Restaurant "Zum grünen Wunder". Am Freitag um 16 Uhr ist Rotraut Gille vom Nabu-Regionalverband Schwedt Gesprächspartner von Eberhard Henne und berichtet in einem Forum über das Leben der Wildbienen. Am Sonntag dreht sich der Familientag von 14 bis 17 Uhr um die Honigbiene. Es gibt eine Bienenrallye, es werden Honigsorten verkostet und Nisthilfen gebaut.