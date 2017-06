Bundeswehr omnipräsent

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Bundeswehr war am Sonnabend im Stadtbild nirgendwo zu übersehen. Die Familien nutzten die Gelegenheit, die olivgrünen Fahrzeuge und Geräte in Aktion zu erleben. Zahlreiche Exponate durften von innen in Augenschein genommen werden. Davon machte auch Torben Hallasch Gebrauch, der mit seiner Familie aus Günthersdorf angereist war. Höhepunkte des Tags der Bundeswehr waren die Überflüge des neuen Militärtransporters A400M und die Landung des riesigen Militär-Hubschraubers CH53. Letzterer wirbelte die Luft so stark auf, dass zwei Eschen am Rande des improvisierten Landeplatzes beindicke Äste verloren und die Zuschauer sich die Hände vor die Augen halten mussten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580567/

Acht MOZ-Leser und deren Begleiter hatten die Gelegenheit, mit der Barkasse "Marine 1" über den Storkower See zu schippern. Sie hatten das Glück, aus mehr als 50 Teilnehmern ausgelost worden sein. Bootsführer Guido Grund erwies sich während der Fahrt als glänzender Unterhalter. So erzählte er, dass der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger sein charismatischster Fahrgast gewesen sei. Helga Steinau aus Berkenbrück hatte ihre Freundin Margit Franz als Begleiterin mitgebracht. An Deck der Barkassse genoss sie die frische Luft, die ihr auf dem Storkower See um die Nase strich.

Hannelore Strauss aus Storkow, die mit ihrem Mann Hans und Sohn Rico am Bootstörn teilnahm, sagte, sie habe in der Nähe ihres Kummersdorfer Hauses bereits die Anfahrt der 15 Meter langen Barkasse am Vortag miterlebt und sich die ganze Zeit auf die Mitfahrt gefreut. Überhaupt lobte sie das Fest, das die Stadt am Sonnabend gemeinsam mit der Bundeswehr ausgerichtet hatte als "gigantisch". Am Abend des Bundeswehrtags wurde es auf der Hauptbühne am Marktplatz emotional. Der Grund war, dass Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold ausgezeichnet wurde. Sie nahm die höchste Auszeichnung, die die Bundeswehr an Zivilisten vergibt, mit Tränen in den Augen vom Storkower Standortältesten Thorsten Niemann entgegen.