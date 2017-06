Senioren beim Sommerfest geehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Braunsdorf (MOZ) Die Senioren aus dem Amt Spreenhagen waren am Freitagnachmittag zu ihrem traditionellen Sommerfest auf das Gelände der alten Schule in Braunsdorf (ehemalige Jugendherberge) eingeladen. Mehr als 150 Frauen und Männer haben in dem eigens aufgebauten Festzelt einen gemütlichen Nachmittag verbracht. Für Kaffee und Kuchen sowie zum Abendbrot die obligatorischen Wiener Würstchen war wieder gesorgt. DJ Christian Adam steuerte unterhaltsame Rhythmen bei.