Landwirt stellt Parkplatz zur Verfügung

Beiersdorf-Freudenberg (MOZ) Für die 750-Jahrfeier von Beiersdorf vom 7. bis 9. Juli benötigt die Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg zusätzliche Besucherparkplätze. Die Bäuerliche Produktionsgemeinschaft Beiersdorf-Freudenberg GmbH & Co. KG stellt dafür eine Fläche zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Sie liegt am Ortsausgang links von Beiersdorf in Richtung Freudenberg. Die Gemeindevertreter haben bei ihrer jüngsten Sitzung einen Nutzungsvertrag beschlossen.