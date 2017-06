Müncheberger Student kickt nun in den USA

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Für Tim Lück ist Fußball ein fester Bestandteil seines Lebens. 2002 brachte sein sportbegeisterter Vater ihn zu seiner ersten Trainingsstunde - und bis heute kickt der 20-Jährige Student fleißig weiter. Das ist nicht ungewöhnlich, doch Tim ist etwas gelungen, von dem viele nur träumen. Denn der Müncheberger spielt für die University of South Carolina Upstate in den USA. Sein Weg sollte ursprünglich jedoch in eine ganz andere Richtung gehen. Schon vor seinem Abitur 2015 hatte er nämlich seinen dualen Studienplatz als Bauwirtschaftsingenieur sicher.

"In Deutschland ist es allerdings unheimlich schwierig, sein Studium zusammen mit dem Sport auf hohem Niveau zu halten. Ich hatte einfach Glück, dass mein Verein, der FSV Union Fürstenwalde, mich unterstützt hat." Doch dann erhielt Tim die Nachricht, die den Stein ins Rollen brachte. Per Facebook wurde er im November 2015 angeschrieben und auf Organisationen aufmerksam gemacht, die Stipendien für Fußballspieler vermitteln, um an amerikanischen Colleges zu spielen. Was zunächst wenig seriös wirkt, stellt sich nach langer Recherche als viel versprechende Möglichkeit heraus. Er begann, Organisationen zu kontaktieren, ließ sich Profile erstellen, für die er Trainings- und Spielvideos drehte und seine Erfolge auflistete, wie den AOK Landespokalsieg 2013. Auch Sprachtests und seine Zeugnisse wurden benötigt.

"Eine ganze Weile wussten meine Eltern nicht Bescheid, da sie es für eine Schnapsidee hätten halten können. Als es dann aber ernster wurde, erzählte ich davon. Sie meinten, ich sei verrückt, wenn ich das nicht probieren würde." Im Februar 2016 wurde Tim zum Showcase nach Leipzig eingeladen. 25 Trainer aus den USA waren zu Besuch, um nach Talenten zu suchen. Dann ging alles ganz schnell. Zwischen drei Universitäten konnte sich Tim entscheiden, skypte viel mit den Trainern und dortigen Spielern. Im August stand dann das Flugzeug bereit.

Seine Bilanz nach dem ersten Jahr? Tim lebt seinen Traum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit neuen Freunden, die ihn sofort aufgenommen haben, einer neuen Sprache, die er nun beherrscht, und natürlich seiner Leidenschaft Fußball. Vor allem weiß er, dass seine Familie absolut hinter ihm steht.