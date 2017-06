Deutsche und Polen singen für Festgäste

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder)/Slubice (MOZ) Vom 14. Juli bis zum 16. Juli wird in Frankfurt und Slubice das 14. Hansestadtfest Bunter Hering gefeiert. Der Stadtbote stellt in loser Folge einzelne Programmhöhepunkte vor. Heute: "Der Bunte Hering singt!"

Frankfurt und Slubice sind nicht nur Nachbarstädte, sondern besonders musikalische Nachbarstädte. Das sieht man schon daran, dass in beiden Städten mehrere Hundert Kinder, Frauen und Männer in Chören singen. Da lag es mehr als nahe, das Hansestadtfest auch mal unter das Motto "Der Bunte Hering singt!" zu stellen.

In Konzerten werden sich Chöre von beiden Seiten der Oder den Festgästen präsentieren und diese zum Mitsingen animieren. Einen Vorgeschmack darauf wird es bereits am 1. Juli geben: Dann treffen sich die mitwirkenden Chöre in der Magistrale, um die Passanten mit einem kurzen Ständchen zu überraschen.

Einen ersten Höhepunkt gibt es dann am Vorabend des Bunten Hering, am 13. Juli. Um 22 Uhr gibt die Singakademie auf dem Marktplatz am Rathaus ein Riesenradkonzert. Die Sänger sitzen in den Gondeln, welche mit Mikrofonen ausgestattet sind, und singen dann während der Fahrt ihre Lieder. Es dürfte das erste Riesenradkonzert weltweit werden.

Das Eröffnungskonzert am 14. Juli auf der Statdbrücke bestreiten natürlich ebenfalls die Chöre. Am Festsonnabend geben der Gospelchor "Heavenly Voices" und der Knabenchor der Singakademie Konzert, am Sonntag die "Vokaliesen" und andere. Täglich heißt es am Holzmarkt: "Der Holzmarkt singt um die Welt!" Und am Sonntagnachmittag findet das große Abschluss-Chorkonzert am Rathaus statt.

Der Stadtbote wird die beteiligten Chöre in den nächsten Wochen ausführlich vorstellen.