Treff der alten Jugendklubleiter geplant

Ein Fest wie überall? Nicht ganz. Zum fünften Mal eingeladen hatte die Bürgerinitiative "Gesundes Fürstenberg", um seinen Vorstand Diana Paßberg, Kathrin Pegel, Steffi Retzer und Helmut Freninez. "Wir versuchen an so einem schönen Tag unsere Sorgen zu vergessen. Aber so ganz gelingt uns das nicht", gestand Vorsitzende Diana Paßberg, die am Tag zuvor mit Tochter Jessica und vielen Fürstenberger Frauen leckeren Kuchen gebacken hatte und ihn nun - zum Wohle der Vereinskasse - für einen schmalen Preis verkaufte. Ja, der nun schon etliche Jahre dauernde Kampf der Fürstenberger Initiative mit hunderten von Sympathisanten gegen die Umwelt- und Gesundheitsbelastungen der angrenzenden Recyclinganlage auf dem Gelände des ehemaligen Plattenwerkes bestimmte auf dem Fest manche Gesprächsrunde. Detlef Schleese zum Beispiel, in der Berliner Straße zu Hause, sprach von einem dicken Hals, den er bekäme, wenn er nur "an den Dreck, der zu uns herüber fliegt" denke. Hoffnungsvoll blicken er und viele Fürstenberger auf Dienstag. Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses wollen sich dann auch mit dem Thema Plattenwerkgelände und erteilte Baugenehmigungen beschäftigen.

Detlef Schleese führte am Fest-nachmittag - zufällig - alte Kämpen aus Eisenhüttenstädter DDR-Jugendclubzeiten zusammen. Elf Clubs hätte es damals in "Hütte" gegeben. Schleese selbst leitete in den 80er-Jahren den Jugendclub (JC) in der Cottbuser Straße. Olaf Warda das Kulturhaus Ernst Thälmann, im Sprachgebrauch nur JC Schleichers genannt. Und Frank Balzer, der am 24. September Bürgermeister werden will, war "der letzte ehrenamtliche Jugendklubleiter im FriWo. Im Juni 1989 mussten wir schließen. Angeblich wegen Brandschutzauflagen. Wir wurden gelinkt."

Am 11. November wollen die "Altrocker" bei Schleicher, dem Fürstenberger Gesellschaftshaus, eine Art Réunion feiern. Motto: 30 Jahre später - Ost-West-Musik im Verhältnis 60:40. Noch ist nicht alles im Topf, wo es kochen soll. Detlef Schleese: "Aber wir packen das."