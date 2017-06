Besucherrekord in Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Das Storkower Stadtfest hat sich als Veranstaltung der Superlative erwiesen. Noch nie haben sich so viele Besucher innerhalb von drei Tagen in der Stadt aufgehalten. Daran hatten neben der Bundeswehr die zahlreichen lokalen Akteure gehörigen Anteil.

Drei Tage Stadtfest, drei Tage volle Straßen und Plätze. Das ist die Bilanz des Großereignisses, das die Stadt Storkow von Freitag bis Sonntag ausgerichtet hatte. Höhepunkt war der Tag der Bundeswehr am Sonnabend mit 14 200 Besuchern, an allen drei Tagen waren es etwa 20 000. Zum Vergleich: Aus Anlass der 800-Jahr-Feier im Jahr 2009 hatten sich an drei Tagen 18 000 Besucher in der Stadt aufgehalten.

Gehörigen Anteil am Erfolg der Veranstaltung hatten neben der Bundeswehr die Vereine, Initiativen, Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Forst und viele andere, die dem Publikum drei Tage lang ehrenamtlich attraktive Angebote unterbreiteten.

Hanna (6) aus Storkow, die mit ihrer Mutter Juliane Gräbner zum Fest gekommen war, baute am Stand des Jagdverbands Fürstenwalde einen Vogelnistkasten. Der Vorsitzende des Verbands, Dirk Meyer, half dabei. Frank Peters, Revierförster auf dem Truppenübungsplatz Storkow, zeigte Florian (11) und Mia (4) Mertens aus Brück-Ausbau sowie Saskia Jakowski (7) aus Bugk, wie man Nägel mit wenigen Hammerschlägen in einen Stamm eindrischt.

Die Jugendfeuerwehren der Stadt Storkow waren mit einem 10 000 Liter-Löschwasser-Reservebehälter vor Ort. Jung-Feuerwehrmann Pascal Petrick (19) nutzte den "Swimmingpool" zum Gaudi der Zuschauer für ein erfrischendes Bad.

Die Altstadtkita war mit einem Kuchenbasar vertreten. "Unsere Küchenfee Veronika Rohne hat zwölf Blechkuchen gebacken", wollte die Kitaleiterin Bettina Schulze-Schwerdtfeger unbedingt erwähnen. Aber auch die Eltern hatten sich nicht lumpen lassen: Mehr als 40 Kuchen seien allein am Sonnabend aufgefahren worden.

Sozialarbeiter Ingo Wolf zeigte am Stand der Europaschule, wie man Holz bearbeitet. An der Schule gibt als Besonderheit die AG Bootsbau. Die Evangelische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch bot Stockbrot-Backen über offenem Feuer an.

Christina Gericke, ehemalige Bürgermeisterin von Storkow, die ehrenamtlich im Familien-Betreuungs-Zentrum der Bundeswehr mitarbeitet, lud Kinder zum Hüpfburg-Springen an ihren Stand ein. Das Kinderheim Sonnenschein aus Bugk schminkte Kindergesichter. Info-Stände hatten unter anderem der VC Storkow, der Mittelstandsverein, der Seniorenbeirat, das Friedensdorf, der SSC-Storkow und die Tourist-Info eingerichtet. Überall gab es Kleinigkeiten zum Mitnehmen.

Beste musikalische Unterhaltung gab es auf der Hauptbühne am Marktplatz und auf dem Burghof. Zu den Höhepunkten zählte der Auftritt der Jazz- und Soul-Legende Pe Werner, die ihren Zuhörern ihr bekanntestes Lied "Kribbeln im Bauch" nicht schuldig blieb. Die Bigband der Bundeswehr bewies, dass sie zu den besten Bigbands der Welt zählt. Musikalischer Höhepunkt war der Auftritt der "Münchner Freiheit" Sonntagabend.