Baugebiet Töppersberg 2 bestätigt

Wandlitz (hs) Die Wandlitzer Gemeindevertretung hat den zweiten Lärmaktionsplan der Gemeinde zur weiteren Bearbeitung in die Ausschüsse zurückverwiesen. Grund sind beispielsweise ungenaue Bezeichnungen im Papier, so wird die L 100 immer noch unter dem alten Namen B 109 geführt. Konkreter als bislang sollen bestehende Lärmbelastungen ausgeführt werden. Für den Aktionsplan stimmten sechs Gemeindevertreter, 13 stimmten dagegen, drei enthielten sich. Zustimmung fand hingegen der Bebauungsplan und der Satzungsbeschluss "Am Töppersberg 2". Mit knapp sieben Millionen Euro will der Investor Thomas Pietsch hinter dem Wandlitzer Rossmann-Markt fünf Häuser mit 39 Wohnungen errichten. Dazu wird es 45 Pkw-Stellplätze geben. Der Baustart soll noch in diesem Jahr erfolgen. Weiterer Beratungsbedarf besteht zum 3,4 Hektar großen Baugebiet südlich des Wandlitzer Gymnasiums. Diese Vorlage wurde von der Verwaltung zurückgezogen.