Ochse bringt Welle in Schwung

Mirko Zimmermann führt seinen Ochsen vor Zuschauern auf einer Wiese am Berg-Schmidt-Hof in Altranft im Kreis herum. Das 850 Kilogramm schwere und zweieinhalb Jahre alte Tier treibt eine Welle an. "Daran könnte man eine Schrotmühle oder eine Windfege anschließen", erläuterte Mirko Zimmermann. Ochsen seien früher billiger als Pferde gewesen. Der Ochse gehört einer alte Rasse an, ebenso wie die Ziege und das Sattelschwein, die auf dem Berg-Schmidt-Hof, der zum Museum gehört, gehalten werden. Mirko Zimmermann nimmt den Ochsen immer wieder zu Schauvorführungen mit.

Der Museumsbesuch war eine gute Einstimmung auf die Landpartie. Tierisch ging es auch bei Bauer Hartmut Korn zu, der die Kinder zu einer Eselsprüfung eingeladen hatte. "Herrmann, komm!" lautete das Passwort, um das Grautier einen Parcours aus verschlungenen Pfaden und durch ein mit Luftballons gekennzeichnetes Tor führen. Gar nicht so leicht, wie es zunächst aussah.Doch der Esel erwies sich alles andere als störrisch.Familie Korn hatte alle Hände zu tun,um die Fragen der Besucher zu beantworten und sie zu bewirten. Viele kauften gleich im Hofladen ein. Zu den Kunden zählte Günter Wartenberg aus Bad Freienwalde, der zur Landpartie Höfe aufsuchte, "die ordentlich und abseits der Energiewirtschaft und riesigen Stallanlagen wirtschaften". Eine Berliner Familie freute sich über den offenen Hof. Die Mutter hatte vor zwei Wochen in einer Zeitschrift über Bauer Korn gelesen und suchte gezielt seinen Hof auf, um bei ihm Gemüse zu kaufen.

Über fehlenden Zuspruch brauchten sich Christina und Peter Dannenberg von der Firma Fögele Handel auf dem Vermietung und dem Gewerbehof in Neuenhagen nicht zu beklagen. Die Firmen auf dem Hof präsentierten sich. Die Werkstatt von Eckhard Herzberg, der auch den ADAC vertritt, zeigte alte Fahrzeuge aus DDR-Produktion. Bei Ingo Kujahn gegenüber, der mit Lada-Ersatzteile handelt, waren alte und neue Fahrzeuge dieser Marke zu sehen. Die Milchtankstelle aus Dannenberg, ein Imker, eine Olmühle und eine Landfleischerei boten ihre Produkte feil. Der Hof blieb bis zum Abend geöffnet. Der Besucherstrom riss nicht ab. Immer wieder kamen zur Freude der Organisatoren neue Gäste. Für flotte Rhythmen sorgte am Abend unter anderem "Quotime", eine Status Quo-Coverband.