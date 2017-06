Mit Henrieke über den Kartoffelacker

artikel-ansicht/dg/0/

Zugleich: Diesen Strohschneider bei den Freunden alter Landtechnik auf dem Acker von Manfred Arndt in Fredersdorf-Nord brachten Rainer und Angelika Hofmann, Markus Nowack, Eberhard Dewitt und Uwe Schulze (v. l.) gemeinsame in Gang.

"Wir haben mal wieder festgestellt, wie schön das Berliner Umland ist, wie sehens- und besuchenswert", schwärmte Manuela Grundmann aus Berlin. Gemeinsam mit ihren Freunden Michaela und Frank Wetzel - allesamt Landpartie-erfahren - saß sie auf dem Wildhof von Michael Bjarsch in Müncheberg. Gerade hatten sie ihm dabei zugeschaut, wie er einen Keiler zerwirkte, also in seine Bestandteile zerlegte. "Und das war überhaupt nicht schlimm, obwohl ich Vegetarierin bin", staunte Manuela Grundmann über sich selbst. Die Kinder Joshua, Elias und Nils hatten derweil die Wilde-Tier-Rätselei von Pädagogin und Jägerin Nina Kettler entdeckt. Zahlreiche Präparate hatte sie dabei und fragte zum Beispiel: "Wie heißt der Mann und die Frau des Tieres, dessen Vorderlauf du da siehst?", oder "Welchen Lebensraum brauchen Schnecken?". "Ich möchte spielerisch und interessant die Kinder mitnehmen. Antworten für Fragen, die sie nicht beantworten können, können sie ja versuchen, in den Büchern nachzuschlagen", sagte Nina Kettler.

In der puren Idylle kamen die Gäste an, die den Schildern zur Landpartie am Straßenrand nach Dahmsdorf zum Waldpferdehof folgten. Der Name ist dort Programm. Denn Jan Sommer, der mit Carmen Becker den Hof seit 2009 betreibt, hat tatsächlich ursprünglich mit zwei Rückepferden angefangen. Sechs sind es jetzt, die den beiden bei der Bearbeitung der 30 Hektar zur Verfügung stehen. Henrieke half am Sonnabend beim Häufeln der Kartoffeln. "Wir haben uns damals überlegt, welche Früchte wir anbauen, die wir auch gut mit Hilfe der Pferde bewirtschaften können", erzählt Jan Sommer. Möhren und Rote Bete, Kartoffeln gehören zum Angebot des Biohofes, der sich auch auf alte Getreidesorten wie etwa Heidegold (Hafer) spezialisieren will. Im eigenen Hofladen bieten sie ihre Produkte an. Ein Teil geht auch an Märkisch Landbrot.

Alte Getreidesorten - das ist etwas, das auch Hobby-Landwirt und Mitstreiter der Freunde alter Landtechnik, Manfred Arndt, begeistert. Er hatte auf seinen Acker in Fredersdorf-Nord eingeladen. Uralte Landmaschinen, die aber immer noch ihren Dienst tun, waren dort zu sehen. So eine Heißluftmaschine aus der Zeit um 1900 oder die Kreissäge, mit der Familie Ette in Altlandsberg einst unterwegs war. "Wir wollten mal in alten Zeiten schwelgen, denn diese Maschinen kennen wir noch aus Kindertagen", sagte Angelika Hofmann aus Neuenhagen. Ihr Mann Rainer gestand, dass es das technische Interesse sei, das ihn zur Landpartie getrieben habe. Und schon bald halfen die beiden mit, einen Strohschneider in Gang zu bringen.

Am Nabu-Stand konnten Große und Kleine mit Uwe Klemm und Gerd Bierau Nistkästen bauen. Kinder waren vor allem begeistert, als Manfred Arndt die Sattelschweine, Eber Arnie und die noch namenlose Sau (nach der Pseudoschwangerschaft im Vorjahr ist sie nun tatsächlich tragend!!!), fütterte. Die Tiere kamen über den blühenden Acker gelaufen, über den die Besucher auch im Trecker fahren durften.

Großer Andrang herrschte im Obstgut Müller in Wesendahl. Viele Gäste pflückten ihre Erdbeeren selbst, um danach auf dem Hof an Betriebsführungen teilzunehmen. "Wir zeigen die Apfelsortierung und das Lager und berichten, was wir auf unseren rund 50 Hektar so alles anbauen", freute sich Geschäftsführerin Cathleen Wollanik über den tollen Andrang. Äpfel, Erdbeeren, Spargel, Pflaumen und Sauerkirschen kommen direkt aus Wesendahl. Gäste wie Annemarie und Otto Müllerstein aus Berlin nutzten die Chance, sich mit regionalen Produkten im Hofladen einzudecken, während draußen Leierkastenfrau Marlen Hennig für Musik sorgte.

Selig war wenige Hundert Meter vom Obstgut entfernt Carla. Erst sechs Jahre alt, ist sie schon eine große Pferdefreundin, sagte ihre Mutter Katja Hensel, die aus Eberswalde speziell zum Camargue-Hof angereist war. "Es war der einzige Pferdehof, der auf der Landpartie-Seite zu finden war", begründete sie. Vielleicht kommt sie ja wieder. Angebote für Kurse, Workshops und das Reiten im Winter auf dem Reitplatz im Wäldchen gibt es genug. Betriebsleiterin Franziska Chlybow erläuterte den Gästen, was es alles gibt. "Wir sind total zufrieden mit der Resonanz. Super, dass so viele zur Landpartie gekommen sind", sagte sie.