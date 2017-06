Die meisten Schulkinder haben ein Vorsorgeheft

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die meisten Schulkinder in Brandenburg nehmen an Vorsorgeuntersuchungen teil. Nach Angaben des Sozialministeriums können 91 Prozent von ihnen das entsprechende gelbe Untersuchungsheft bei den Schuleingangsuntersuchungen vorweisen. Versicherte Kinder haben Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten. Diese sind freiwillig und kostenlos. In einigen Bundesländern verzeichnen die Ärzte einen leichten Rückgang bei der Beteilgung, beispielsweise in Hessen oder Niedersachsen