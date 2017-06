Mehr Sicherheit für Partytouristen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Feiern in Berlin macht Spaß. Aber besonders angetrunkene Partybesucher und Touristen, die sich nicht auskennen, sind ein beliebtes Ziel für Taschendiebe, Betrüger und andere Kriminelle. Die Polizei will für mehr Vorsicht sorgen.

Die Berliner Polizei will mit einer Präventionswoche für mehr Sicherheit in der Partyszene sorgen. Die Aktionswoche hat das Motto "Sicher Feiern" und läuft vom 12. bis 18. Juni 2017. Zielgruppe sind besonders Touristen, andere Besucher und Berliner, die bei Kulturveranstaltungen und in den Kneipenkiezen unterwegs sind. "Ein ungetrübtes Partyerlebnis für jedermann ist unser Ziel", betonte die Polizei.

Dabei soll es bei Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet um verschiedene Formen der Kriminalität gehen. Touristen und andere Feiernde werden oft Opfer von Taschendieben. Es gibt aber auch Überfälle, Angriffe, Schlägereien und Betrügereien, etwa durch Hütchenspieler oder Drogenverkäufer. Zu diesen Themen will die Polizei Tipps geben, "wie Sie sich gegen Straftaten schützen und was Sie als Zeuge tun können, um zu helfen".

Zudem gibt es Hinweise zu Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr. Beteiligt an der Aktion sind auch Ansprechpartner vom Weißen Ring, der Opferhilfe, der Gewaltschutzambulanz und der Fachstelle für Suchtprävention Berlin.