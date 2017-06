Männerclub mit Herz für Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit einem umgebauten Bollerwagen voller hochprozentiger Getränke zog eine Herrenriege von Stand zu Stand über das Messegelände der Inkontakt und bot vom uckermärkischen Apfelwein bis zum feinsten Whisky edle Tropfen feil. Es war jedoch keine lustige Herrentagstruppe, sondern Mitglieder des Collegium Nr. 1, ein neugegründeter Herrenclub mit Mitgliedern aus Schwedt, Angermünde und Umgebung, die ein gemeinsames Interesse eint: Gutes tun, das sozialen Projekten hier vor Ort direkt nützt. Ihre erste Aktion war eine etwas ungewöhnliche Spendenidee auf der Inkontakt. "Wir bekommen in unseren Jobs viele Präsente, vor allem hochwertige Spirituosen. Da haben wir mal alle unsere Schränke leergeräumt und verkaufen die Getränke zu einem Spendenpreis", erzählt Jürgen Dybowski, Chef der Sparkasse Schwedt. Die Einnahmen kommen hundertprozentig dem Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Uckermark, zugute. "Schnaps und Kinderschutz, das passt eigentlich nicht zusammen, aber dieser Gegensatz macht die Leute auf uns aufmerksam und wir kommen so ganz schnell mit vielen Menschen über unser Anliegen ins Gespräch", ergänzt der Geschäftsführer der Angermünder Spedition Euba Logistik, Ronald Garkisch. "Wir unterstützen seit zwei Jahren die Arbeit des Kinderschutzbundes, insbesondere Projekte, die Kinder stark und selbstbewusst gegen Gewalt und Missbrauch jeglicher Art machen. Das ist leider ein sehr trauriges und hochaktuelles Thema, das jeden aufrütteln sollte und für das sich der Kinderschutzbund ehrenamtlich sehr engagiert", betont WDU-Chef und Präsident der Unternehmervereinigung Uckermark, Siegmund Bäsler. Mit im Boot ist der Potsdamer Polizeitrainer und Buchautor Steffen Meltzer, der bereits Projekte und Workshops zum Kinderschutzbund in Angermünde und Schwedt gestaltete. Sein Buch "So Schützen Sie Ihr Kind" wurde ebenfalls bei der Spendenaktion präsentiert und verkauft. Insgesamt kamen 2000 Euro für den Verein zusammen, mit denen weitere Projekte zum Kinderschutz gefördert werden.