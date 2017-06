Sonderschau zum Reformationsjubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Kirchenführung: Pfarrer Hanns-Peter Giering (r.) begrüßte jüngst Schüler des Eberswalder Humboldt-Gymnasium in der Maria-Magdalenen-Kirche. Die Gruppe arbeitet mit dem Museum an einem Projekt "500 Jahre Reformation". © MOZ/Thomas Burckhardt

Doch wovon sich trennen? Und vor allem wie? Das neue Sammlungskonzept, vom Experten Norbert Goßler erarbeitet und soeben von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, macht die Entscheidung leichter. Es definiert - statt bislang acht - künftig fünf Sammlungsschwerpunkte: Stadtgeschichte, Industriegeschichte am Finowkanal, Geschichte der Lehre und Forschung, Geschichte des Erholungs- und Gesundheitsstandorts sowie Geschichte der Adler-Apotheke.

Und es formuliert klare Regeln für das "Entsammeln", also für die Abgabe von Exponaten. So ist bei Objekten mit einem Versicherungswert von mehr als 5000 Euro ein Gutachten von zwei externen Museumsfachleuten einzuholen. Genau beschrieben ist ebenso das eigentliche Vorgehen. Zunächst sollen Stücke, von denen sich Eberswalde trennen will, anderen Museen zum Tausch oder zur Schenkung angeboten werden. Besteht dort kein Interesse, werden die Objekte über den brandenburgischen Museumsverband in der Online-Objektbörse veröffentlicht. Erst danach werde, wenn auch dieser Schritt keinen Erfolg zeitigt, ein Verkauf erwogen, etwa über ein Auktionshaus. Und als letztes Mittel bleibt, sollten alle Versuche scheitern, die Entsorgung. Laut Konzept will sich das Museum zunächst von landwirtschaftlichen Geräten sowie Fischereiutensilien trennen.

Geplant sei, so informierte der neue Dezernent Jan König jüngst das Parlament, den Umzug der Sammlung in ein neues Magazin bis Ende 2018 abzuschließen. Noch aber läuft offenbar die Suche nach einem geeigneten Quartier.

Parallel bereitet das Museum gemeinsam mit der Stadtkirchengemeinde im Rahmen des Themenjahres von Kulturland Brandenburg eine Sonderausstellung "500 Jahre Reformation" vor, so König weiter. Inhaltlich stehe die Exposition, die Ausstellungsgestalter seien beauftragt. Die Stadt konnte für das Projekt 6000 Euro Fördermittel akquirieren. Die Sonderschau werde am 22. September in Eberswalde eröffnet - um 17 Uhr in der Maria-Magdalenen-Kirche und eine Stunde später im Museum selbst.