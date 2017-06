Bühne frei für den Vogelfänger

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Bevor am 23. Juni die geistige Elite auf ihr steht und nach allem Prüfungsstress die Abi-Zeugnisse empfängt, gehört die Klosterbühne Pamina, Tamino, Papagena, Papageno und Co. Denn in Chorin ist Opernsommer. Am Sonnabend brachte das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde nach vielen Jahren erstmals wieder "Die Zauberflöte" auf die Bretter. In einer Neuinszenierung und vor ausverkauftem Haus.

Der Vogelfänger bin ich ja: Dejan Brkic in der Rolle des Papageno in Chorin beim Opernsommer © Andreas Gora

Kein pompöses Bühnenbild, keine opulente Dekoration, stattdessen eine beinahe minimalistische Kulisse, Lichteffekte, Vogelgezwitscher in der Natur - und ein durchweg junges Ensemble von Sängern. Mit dieser Besetzung wolle man dem Charakter des Mozartschen Meisterwerkes gerecht werden und die Spielfreude unterstreichen, hatte Intendant Holger Schella vorab erklärt. Was offenbar gelungen ist und beim Publikum ankam. Mit einer Ausnahme gaben alle Solisten ihr Debüt beim Barnimer Klangkörper. Beispielsweise Junho Oh aus Südkorea als Tamino. Der 38-jährige Solist, der seit einigen Jahren in Dresden lebt, freute sich, die Rolle bekommen zu haben. "Mozart passt gut zu meiner lyrischen Stimme", befand der Tenor. Und die Kulisse des Klosters sei einfach "wunderbar". Dem konnte sich Julie Wyma nur anschließen. Die gebürtige Amerikanerin brachte als einzige Chorin-Erfahrung mit. Im vorigen Jahr habe sie die Gilda in Verdis "Rigoletto" gesungen. Als Holger Schella sie ansprach und ihr nun die Rolle der Pamina anbot, "war ich überrascht". Eine Premiere für die 34-Jährige. Zuvor habe sie "nur" die Königin der Nacht und die Papagena gesungen, aber noch nie die Pamina. "Man muss ziemlich arbeiten", erklärte sie. Keine leichte Aufgabe, aber eine sehr schöne. "Ich mag die Pamina, eine sympathische Rolle." Dazu das "zauberhafte Ambiente" in Chorin.

Leidenschaft, die die Zuschauer spürten. "Das ist schon etwas anders als eine Aufführung in der Staatsoper", erklärten zwei Schwestern aus dem Barnim, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. Klar, die Musik der "Zauberflöte" sei "immer schön". Und die Inszenierung? "Besser als manch modernes Bühnenbild", befanden die Zwei, die regelmäßig in Chorin Gast sind. Allein wegen der "tollen Akustik". Genau dort machten drei Berlinerinnen jedoch Schwächen aus. Der Ort, die Kulisse hingegen seien "traumhaft", waren sich Inge Ross, Ingrid Dörge und Christa Fiebig einig.