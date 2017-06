Als Häuser im Fluss verschwanden

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Mit einem Gedenkgottesdienst am Sonnabend in der Ernst-Thälmann-Siedlung wurde an das verheerende Oderhochwasser vor 20 Jahren erinnert. "Gleichzeitig möchten wir mit dieser Veranstaltung Dankeschön sagen - an alle Helfer und Spender von damals", erklärte Amtsdirektor Danny Busse.

So sah es vor 20 Jahren aus: Die Ziltendorfer Niederung glich im Sommer 1997 einem Meer. An zwei Stellen hatte der Deich nachgegeben, sodass das Wasser der Oder ungehindert eindringen konnte. © Winfried Mausolf

Er hat die Bilder noch vor Augen. "Sandsäcke füllen, bis der Schweiß aus allen Poren kroch. Bangen, ob der Deich hält. Dann der Bruch am 23. Juli 1997. Mehr als 300 Häuser, Betriebsstätten, Ställe und andere Gebäude versanken hier in einer schmutzigen Brühe."

Nicht nur bei Hans-Joachim Hauk, heute 76, krochen am Sonnabend bei einem zweistündigen Gedenkgottesdienst in der Ernst-Thälmann-Siedlung von Ziltendorf die Bilder von der Jahrhundertflut wieder hoch. Hauk ist seit seinem zwölften Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr. Als Maschinist habe er damals mit vielen Mitstreitern versucht, den Wassermengen zu trotzen. Vergebens. Seinen 57. Geburtstag am 2. Juli 1997 hat er zwischen Sandsäcken "gefeiert". 18 Tage später feierte seine Anneliese ihr Wiegenfest. "Es blieb nur Zeit für ein Stück Kuchen. Dann musste ich wieder weg."

Hans-Joachim Hauk und hunderte von Helfern hatten es damals in der Ernst-Thälmann-Siedlung mit einem Schwall von 3600 bis 4000 Kubikmetern Wasser pro Sekunde zu tun. Ein Deichbeobachter rief an jenem tragischen 23. Juli 1997 immer nur "Die Bäume kommen, die Bäume!" in das Telefon, das ihn mit dem Krisenstab in Potsdam verband, hieß es später in einem veröffentlichten Lagebericht. Der ganze Deich mit allen Bäumen und Büschen sei bei Brieskow-Finkenheerd durch die Wucht des Wassers auf 115 Meter Länge fast 30 Meter tief ins Landesinnere gedrückt worden. Einen Tag später gab es bei Aurith einen zweiten Deichbruch, wodurch die gesamte 4000 Hektar große Ziltendorfer Niederung vollständig überschwemmt wurde.

Den Gedenkgottesdienst am großen Findling, dem Gedenkstein in der Thälmann-Siedlung, hatte Ziltendorfs Pfarrer Mathias Wohlfahrt als Organisator voll im Griff. Er freute sich über die musikalische Begleitung durch die Bläserchöre Fürstenberg/Müllrose. Über die Begrüßungsworte von Amtsdirektor Danny Busse: "Wir erlebten damals Solidarität, die man sich heute öfter wünscht". Und über Thomas Schmidt aus der Brieskower Straße in Wiesenau. Er wurde mit viel Beifall in den Gemeindekirchenrat eingeführt. Und Pfarrer Wohlfahrt nahm dankbar zur Kenntnis, dass Superintendent Frank Schürer-Behrmann diesen Gedenkgottesdienst bereicherte. Der sprach vom lebensspendenden Wasser, das so schnell auch lebensbedrohend werden kann. "Das Leben hat nicht nur Sonnentage."

Nach der vernichtenden Oderflut habe man jedoch auch in der Ziltendorfer Niederung "die Kraft und Hilfe der Gemeinschaft erlebt." Auch Gisela Gütinger ist an diesen Tag bewegt. Sie verdrückt manche Träne, als sie über "ihre" Kinder spricht. Vor zwanzig Jahren leitete sie in der Kunitzer Loose ein Kinderheim, "eine familiengeführte Einrichtung mit zwölf Mädchen und Jungen zwischen vier und 15 Jahren. Am 17. Juli 1997 wurden wir evakuiert und in der Schulturnhalle von Brieskow-Finkenheerd untergebracht. Zurück konnten wir erst kurz vor Weihnachten", berichtete die einstige Heimleiterin. Ihr Mann Dieter habe sie in diesen quälenden Wochen ebenso unterstützt wie Bundeswehrsoldaten. "An sie denke ich dankbar zurück."

Am Rande des Gedenkgottesdienstes hatten die Kirchengemeinde-Mitglieder Mirella Schulz, Susanne Kultig und Iris Otto einen kleinen Bastelstand aufgebaut. "Wir sind in der Gemeinde für den Kindergottesdienst verantwortlich. Die Kleinen, die heute mit ihren Eltern oder Großeltern gekommen sind, wollen schließlich unterhalten werden", weiß Gemeindepädagogin Mirella Schulz aus jahrelangen Erfahrungen. "Diese Kinder haben zum Glück", fügte sie an, "diese schlimmen Wochen und Monate vor zwanzig Jahren nicht miterlebt."